Göktürklerden günümüze uzanıyor! Avrupalıların bile "Türk usülü" dediği o oturuş şekli!

EVLER DE BU YAŞAMA GÖRE ŞEKİLLENDİ

Geleneksel Osmanlı evlerinde günlük hayat bugünkü gibi masa ve sandalye etrafında kurulmamıştı. Odaların zeminleri halı ve kilimlerle kaplanıyor, duvar kenarlarında sedirler yer alıyor, minderler kullanılıyordu. Sofralar da çoğu zaman yere yakın kuruluyordu. Bu düzen yalnızca oturma biçimini değil, evin kullanımını da etkiliyordu. Aynı oda gün içinde oturma, yemek yeme ve misafir ağırlama gibi farklı amaçlarla kullanılabiliyordu. Kalabalık bir sofra kurulduğunda birkaç minderle kolayca yeni yer açılabiliyor, herkes aynı düzenin içine dahil olabiliyordu. Daha sonra masa, sandalye ve koltukların yaygınlaşmasıyla evlerin iç düzeni değişti. Ancak minder, sedir ve yer sofrası kültürünün izleri tamamen kaybolmadı. Osmanlı dönemine ait bazı minyatürlerde hükümdarların ve devlet adamlarının da bağdaş kurarak tasvir edildiği görülüyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın bazı kabul sahnelerinde bu oturuş biçimine rastlanması da bunun dikkat çekici örneklerinden biri. Bu durum bağdaşın yalnızca rahatlıkla açıklanamayacağını, kimi zaman makam ve saygınlıkla da ilişkilendirildiğini bizlere düşündürüyor.