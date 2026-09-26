Haberler
Galeri
Magazin
Göktürklerden günümüze uzanıyor! Avrupalıların bile 'Türk usülü' dediği o oturuş şekli!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:29
Göktürklerden günümüze uzanıyor! Avrupalıların bile "Türk usülü" dediği o oturuş şekli!
Bağdaş kurmak, yüzyıllar önce Osmanlı'ya gelen Avrupalı seyyahların o kadar dikkatini çekti ki, bu oturuş biçimi Avrupa'da 'Türk usulü oturmak' diye anılmaya başladı. Geçmişi Göktürklere kadar uzanan bu alışkanlık, evlerden saraya kadar günlük hayatın bir parçası oldu. Bugün Türkiye'ye gelen turistler aynı oturuş biçimini geleneksel mekanlarda deneyimliyor.