Giriş Tarihi: 20.03.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
19:26
Gonca Vuslateri evlendi! Gonca Vuslateri’den eşine: Sana aşık olduğumu…
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıkladı. 7 aylık hamile olan Gonca Vuslateri, bugün herkesten gizlediği Levent Bey ile evlendi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, eşinin yüzünü de ilk kez gösterdi. Vuslateri, evlendikten sonra çekilen fotoğrafın hemen altına oldukça duygusal bir not da ekledi. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı!