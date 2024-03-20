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Giriş Tarihi: 20.03.2024 19:26 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 19:26

Gonca Vuslateri evlendi! Gonca Vuslateri’den eşine: Sana aşık olduğumu…

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıkladı. 7 aylık hamile olan Gonca Vuslateri, bugün herkesten gizlediği Levent Bey ile evlendi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, eşinin yüzünü de ilk kez gösterdi. Vuslateri, evlendikten sonra çekilen fotoğrafın hemen altına oldukça duygusal bir not da ekledi. İşte Gonca Vuslateri'nin o paylaşımı!

Gonca Vuslateri evlendi! Gonca Vuslateri’den eşine: Sana aşık olduğumu…

'Zaferin Rengi' filminde 'Vera' rolüne hayat veren Gonca Vuslateri filmin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. Bir süre hamileliğini saklayan ünlü oyuncu, şimdilerde 7 aylık hamile.

Gonca Vuslateri evlendi! Gonca Vuslateri’den eşine: Sana aşık olduğumu…

GONCA VUSLATERİ EVLENDİ! İŞTE EŞİYLE İLK FOTOĞRAFI!

Doğumdan önce nikah masasına oturan Vuslateri, eşi Levent'le fotoğrafını ilk kez paylaştı.

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Gonca Vuslateri evlendi! Gonca Vuslateri’den eşine: Sana aşık olduğumu…

DUYGUSAL NOT!

Vuslateri, evlendikten sonra çekilen fotoğrafın hemen altına oldukça duygusal bir not da ekledi.

Gonca Vuslateri evlendi! Gonca Vuslateri’den eşine: Sana aşık olduğumu…

"ZAR ZOR YÜRÜYEREK…"

Vuslateri, "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik. Parti is over:) yani… Sessizce dağılabiliriz. Başka gündemlerde görüşmek üzere...

Gonca Vuslateri evlendi! Gonca Vuslateri’den eşine: Sana aşık olduğumu…

"SANA AŞIK OLDUĞUMU ANLADIĞIM ANI HATIRLIYORUM…"

Ayrıca ünlü oyuncu, "Ve benim biricik Monem, Sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da… Bir gece yarısı felaket tartışmışız, yer gök inliyor… Hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda… kendiliğinden yavaşlayıp, yorulduğunda bedenim, olduğum yerde kalakalmıştım… Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon.. 'Aşk diye bir şey yok' sesi… Kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek… Hepsi...

Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün, bir iki haftaya ilk yıl…

İyi ki o akşam buluşup dertleştik @deryasensoy @celalcanalgul 🙏🏼 iyi yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar.. iyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent'in omuzuna düştü... Darısı sevenlerin başına. Diyeyim bari:)🐣💫" ifadelerini kullandı.

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