Gonca Vuslateri evlendi! Gonca Vuslateri’den eşine: Sana aşık olduğumu…

"SANA AŞIK OLDUĞUMU ANLADIĞIM ANI HATIRLIYORUM…"

Ayrıca ünlü oyuncu, "Ve benim biricik Monem, Sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da… Bir gece yarısı felaket tartışmışız, yer gök inliyor… Hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda… kendiliğinden yavaşlayıp, yorulduğunda bedenim, olduğum yerde kalakalmıştım… Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon.. 'Aşk diye bir şey yok' sesi… Kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek… Hepsi...

Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün, bir iki haftaya ilk yıl…

İyi ki o akşam buluşup dertleştik @deryasensoy @celalcanalgul 🙏🏼 iyi yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar.. iyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent'in omuzuna düştü... Darısı sevenlerin başına. Diyeyim bari:)🐣💫" ifadelerini kullandı.