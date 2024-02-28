Giriş Tarihi: 28.02.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
15:39
Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! "Kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları…"
Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. İlkim Tamkan, Fırat Tanış ile ilgi skandalları tek tek açıkladı. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, sosyal medya hesabından Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum" ifadesini kullanan Tamkan, "Hiç korkmuyorum" dedi. İklim Tamkan'a oyuncu Gonca Vuslateri'den destek geldi. 'Kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur' diyen Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış ifşası şoke etti.