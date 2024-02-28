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Haberler Galeri Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! "Kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları…"
Giriş Tarihi: 28.02.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:39

Gonca Vuslateri'den şoke eden Fırat Tanış ifşası! "Kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları…"

Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla magazin gündemine damga vurdu. İlkim Tamkan, Fırat Tanış ile ilgi skandalları tek tek açıkladı. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, sosyal medya hesabından Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı. Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum" ifadesini kullanan Tamkan, "Hiç korkmuyorum" dedi. İklim Tamkan'a oyuncu Gonca Vuslateri'den destek geldi. 'Kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur' diyen Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış ifşası şoke etti.

Gonca Vuslateri’den şoke eden Fırat Tanış ifşası! Kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları…

Magazin gündemine bomba gibi düşen olay... Piyanist İklim Tamkan, beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış hakkında 'psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip'ten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

Gonca Vuslateri’den şoke eden Fırat Tanış ifşası! Kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları…

"Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum" ifadesini kullanan Tamkan, "Hiç korkmuyorum" dedi.

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Gonca Vuslateri’den şoke eden Fırat Tanış ifşası! Kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları…

Piyanist İklim Tamkan sosyal medya hebasından bu mesajı yayınladı…

Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Gonca Vuslateri’den şoke eden Fırat Tanış ifşası! Kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları…

Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

Gonca Vuslateri’den şoke eden Fırat Tanış ifşası! Kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları…

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

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