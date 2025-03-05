Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:16
Gönlünü Beşiktaşlı yıldıza kaptırmıştı... Fenomen Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun aşkı belgelendi!
Ünlü fenomen Danla Bilic, çalkantılı aşk hayatına bir yenisi daha ekleyerek magazin gündeminde yerini aldı. Yusuf Engin, Kubilay Aka, rapçi Çakal ve milli futbolcu Doğan Alemdar gibi isimlerle aşk yaşayan Bilic, şimdi de gönlünü Beşiktaş'ın genç yıldızlarından olan Emirhan Topçu'ya kaptırdığı iddia edilmişti. Sosyal medyayı dedikodu kazanına çeviren aşk dedikoduları sonrasında ortaya çıkan bir fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü isimlerin yeni bir ilişkiye adım attığı adeta belgelendi!