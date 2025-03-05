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Haberler Galeri Gönlünü Beşiktaşlı yıldıza kaptırmıştı... Fenomen Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun aşkı belgelendi!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:16

Gönlünü Beşiktaşlı yıldıza kaptırmıştı... Fenomen Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun aşkı belgelendi!

Ünlü fenomen Danla Bilic, çalkantılı aşk hayatına bir yenisi daha ekleyerek magazin gündeminde yerini aldı. Yusuf Engin, Kubilay Aka, rapçi Çakal ve milli futbolcu Doğan Alemdar gibi isimlerle aşk yaşayan Bilic, şimdi de gönlünü Beşiktaş'ın genç yıldızlarından olan Emirhan Topçu'ya kaptırdığı iddia edilmişti. Sosyal medyayı dedikodu kazanına çeviren aşk dedikoduları sonrasında ortaya çıkan bir fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü isimlerin yeni bir ilişkiye adım attığı adeta belgelendi!

Gönlünü Beşiktaşlı yıldıza kaptırmıştı... Fenomen Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun aşkı belgelendi!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, paylaşımları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Gönlünü Beşiktaşlı yıldıza kaptırmıştı... Fenomen Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun aşkı belgelendi!

AŞK LİSTESİ DE BİR HAYLİ KABARIK

Berat Demir, Yusuf Engin, Kubilay Aka ve Rapçi Çakal ile ilişki yaşayan fenomen Danla Bilic'in aşk listesi de bir hayli kabarık.

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Gönlünü Beşiktaşlı yıldıza kaptırmıştı... Fenomen Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun aşkı belgelendi!

30 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Gönlünü Beşiktaşlı yıldıza kaptırmıştı... Fenomen Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun aşkı belgelendi!

Geçmişte katıldığı bir programda 'Türkiye'de erkek kalmadı' ifadelerini kullanan ünlü fenomen gönlünü kendisinden yaşça küçük jokeye kaptırmıştı.

Gönlünü Beşiktaşlı yıldıza kaptırmıştı... Fenomen Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun aşkı belgelendi!

"SİZLERLE YAŞIT SAYILIR KENDİSİ"

Son zamanlarda sık sık at binmeye giden Bilic, 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' demişti. Danla Bilic'in jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığını itiraf etmişti.