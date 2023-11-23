Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar veda ediyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı dizi, 4. sezonunda büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde aşk haberleriyle gündeme gelen yapımda şoke eden bir haber daha geldi. Hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen başrol karakterlerden biri, kadrodan ayrılma kararı aldı. İlk bölümden beri dizide yer alan o isim, projeye veda etmeye hazırlanıyor. İşte, Gönül Dağı'ndan ayrılan o oyuncu…