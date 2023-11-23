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Haberler Galeri Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar veda ediyor
Giriş Tarihi: 23.11.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 12:59

Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar veda ediyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi isimlerin yer aldığı dizi, 4. sezonunda büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde aşk haberleriyle gündeme gelen yapımda şoke eden bir haber daha geldi. Hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen başrol karakterlerden biri, kadrodan ayrılma kararı aldı. İlk bölümden beri dizide yer alan o isim, projeye veda etmeye hazırlanıyor. İşte, Gönül Dağı'ndan ayrılan o oyuncu…

Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar veda ediyor

TRT 1'in hikayesiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizi, 4. sezonunda da reytinglerdeki sıralamasını koruyor. Cumartesi günlerine renk katan yapımda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuları buluşturan diziden şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Bu kararı kimse beklemiyordu… İlk bölümden beri kadroda yer alan o oyuncu, projeye veda ediyor! İşte, Gönül Dağı'na veda eden o isim…

Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar veda ediyor

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Köprü Film imzalı dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle izleyicilerini karşılamaya devam ediyor.

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Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar veda ediyor

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Ali Düşenkalkar, Yavuz Sepetçi gibi isimlerin yer aldığı dizi, 4. sezonuyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar veda ediyor

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu ve Eskişehir'in doğal güzelliğini gözler önüne seren Gönül Dağı dizisi, Anadolu'nun samimi atmosferinde sıcak ve gerçekçi insan öykülerini ekrana taşıyor.

Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar veda ediyor

Hatırlanacağı üzere Cumartesi akşamlarını renklendiren dizi, son olarak aşk haberleriyle gündeme gelmişti. Gönül Dağı dizi setindeki bir arkadaşlığın aşka dönüştüğü öne sürülmüştü.

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