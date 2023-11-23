Gönül Dağı’nda yürekleri sızlatan ayrılık! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar veda ediyor

TRT 1'in hikayesiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan dizisi Gönül Dağı yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizi, 4. sezonunda da reytinglerdeki sıralamasını koruyor. Cumartesi günlerine renk katan yapımda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuları buluşturan diziden şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Bu kararı kimse beklemiyordu… İlk bölümden beri kadroda yer alan o oyuncu, projeye veda ediyor! İşte, Gönül Dağı'na veda eden o isim…