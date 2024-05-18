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Haberler Galeri Gönülleri fethetti! Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Müzikten kazandığını oraya yatırıyor…
Giriş Tarihi: 18.05.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 14:53

Gönülleri fethetti! Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Müzikten kazandığını oraya yatırıyor…

Berdan Mardini, gül yağı fabrikasındaki çalışmalar için memleketi Mardin'e gitti. İşlerinin başından ayrılmayan Mardini, şöyle konuştu: "Burayı seviyorum. Evin altına bir stüdyoya yaptığım zaman bütün dünyaya şarkı da söylerim. Bazen fiziki olarak konserlere gitmem gerekiyor. Jetim olsa daha hızlı gideceğim. Şaka bir yana öyle şeylere önem vermiyorum. Zamanında araç ve kıyafetlere çok para verdim, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs'ta, Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelerim devam ediyor. Müzikten para kazanmam lazım. Kazandığım her şey fabrikaya gidiyor."

Gönülleri fethetti! Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Müzikten kazandığını oraya yatırıyor…

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Şarkıcı Berdan Mardini'nin memleketi Mardin'de kurduğu gül yağı ve suyu fabrikasında işlenecek güller kadınlar tarafından hasat ediliyor.

Gönülleri fethetti! Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Müzikten kazandığını oraya yatırıyor…

Mardini'nin merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 4 yıl önce kurduğu fabrikaya getirilen güller, 500 kilogramlık 6 kazana dökülerek gül suyu ve yağına dönüştürülüyor.

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Gönülleri fethetti! Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Müzikten kazandığını oraya yatırıyor…

Fabrikanın yakınında yaklaşık 600 dönüm alanda ekilen "Isparta gülü" olarak bilinen "Rosa damascena" türü güller kadınlar tarafından toplanıyor.

Gönülleri fethetti! Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Müzikten kazandığını oraya yatırıyor…

Güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de satılıyor.

Gönülleri fethetti! Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Müzikten kazandığını oraya yatırıyor…

İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.

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