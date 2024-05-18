Giriş Tarihi: 18.05.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
14:53
Gönülleri fethetti! Ünlü şarkıcı Berdan Mardini köyüne fabrika kurdu! Müzikten kazandığını oraya yatırıyor…
Berdan Mardini, gül yağı fabrikasındaki çalışmalar için memleketi Mardin'e gitti. İşlerinin başından ayrılmayan Mardini, şöyle konuştu: "Burayı seviyorum. Evin altına bir stüdyoya yaptığım zaman bütün dünyaya şarkı da söylerim. Bazen fiziki olarak konserlere gitmem gerekiyor. Jetim olsa daha hızlı gideceğim. Şaka bir yana öyle şeylere önem vermiyorum. Zamanında araç ve kıyafetlere çok para verdim, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs'ta, Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelerim devam ediyor. Müzikten para kazanmam lazım. Kazandığım her şey fabrikaya gidiyor."