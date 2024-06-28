Giriş Tarihi: 28.06.2024 07:04
Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….
Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran filmler arasında. Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın gündemine oturdu. Defalarca izlesek bile tekrar tekrar ağladığımız sahnelere hayat veren usta oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yanı sıra filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci, üstelik Yeşilçam'ın usta isminin de kızı. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali…