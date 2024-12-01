Giriş Tarihi: 01.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
15:49
‘Görümce’ gözünden burnu karnında çift! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk kokan paylaşım…
Bir buçuk yıllık aşklarını evlilikle ölümsüzleştiren ve Roma'da sade bir düğünle evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, ebeveyn olmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncunun hamile halleri de sevenleri tarafından da bir o kadar takip ediliyor. Kaan Yıldırımın kardeşi Nilüfer Yıldırım'ın paylaştığı o yeni kare ise, takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte hamile çiftimizden 'aşk' kokan resim…