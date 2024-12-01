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Haberler Galeri ‘Görümce’ gözünden burnu karnında çift! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk kokan paylaşım…
Giriş Tarihi: 01.12.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 15:49

‘Görümce’ gözünden burnu karnında çift! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk kokan paylaşım…

Bir buçuk yıllık aşklarını evlilikle ölümsüzleştiren ve Roma'da sade bir düğünle evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, ebeveyn olmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncunun hamile halleri de sevenleri tarafından da bir o kadar takip ediliyor. Kaan Yıldırımın kardeşi Nilüfer Yıldırım'ın paylaştığı o yeni kare ise, takipçiler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte hamile çiftimizden 'aşk' kokan resim…

‘Görümce’ gözünden burnu karnında çift! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk kokan paylaşım…

Yakın zamanda dünya evine giren gözde çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ı bebek heyecanı sarmış durumda. Erkek çocuğu bekleyen çift, her geçen gün sosyal medyada daha çok merak ediliyor.

‘Görümce’ gözünden burnu karnında çift! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk kokan paylaşım…

Hamile halleriyle merak edilen Pınar Deniz ise verdiği pozlarla da oldukça beğeniliyor. Kaan Yıldırımın güzelliği ile dikkat çeken kardeşi Nilüfer Yıldırım'ın, mutlu çifti hesabından paylaştığı kare de takipçilerin beğenisini kazandı.

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‘Görümce’ gözünden burnu karnında çift! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk kokan paylaşım…

İŞTE O KARE

Nilüfer Yıldırım'ın sosyal medya hesabında paylaştığı hikaye, ilgi gördü.

‘Görümce’ gözünden burnu karnında çift! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk kokan paylaşım…

ABLAYLA KAHVE KEYFİ

Öte yandan güzel oyuncu Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz'i iş yerinde ziyaret ettiği an sosyal medyada payşaması ses getirmişti.

‘Görümce’ gözünden burnu karnında çift! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan aşk kokan paylaşım…

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz ile karesine 'ikiz gibisiniz' yorumları yağmıştı.

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