Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 12:32

Gösterişten uzak nikah! Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor! Detaylar ortaya çıktı!

Uzun süredir takip ettiği güzel oyuncu Alina Boz'un ilişkisini sonlandırmasını fırsat bilen Umut Evirgen muradına ermişti. Sürpriz aşklarını sosyal medyada ilan eden Alina Boz ile Umut Evirgen nikah masasına oturma kararını hızla almıştı. 25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı. Kasım ayının sonunda evlenmeyi planlayan Alina Boz ve Umut Evirgen artık son hazırlıkları yapıyor. Sadelikten yana olan ünlü çift, iddialara göre nikahlarını da aile arasında ve evde yapmayı planlıyor