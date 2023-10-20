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Haberler Galeri Gösterişten uzak nikah! Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor! Detaylar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 12:32

Gösterişten uzak nikah! Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor! Detaylar ortaya çıktı!

Uzun süredir takip ettiği güzel oyuncu Alina Boz'un ilişkisini sonlandırmasını fırsat bilen Umut Evirgen muradına ermişti. Sürpriz aşklarını sosyal medyada ilan eden Alina Boz ile Umut Evirgen nikah masasına oturma kararını hızla almıştı. 25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'a Paris'te evlilik teklifi eden Umut Evirgen "Evet" yanıtı aldı. Kasım ayının sonunda evlenmeyi planlayan Alina Boz ve Umut Evirgen artık son hazırlıkları yapıyor. Sadelikten yana olan ünlü çift, iddialara göre nikahlarını da aile arasında ve evde yapmayı planlıyor

Gösterişten uzak nikah! Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor! Detaylar ortaya çıktı!

Başladığı ilk günden beri gündemden düşmeyen Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor.

Gösterişten uzak nikah! Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor! Detaylar ortaya çıktı!

Diğer ilişkilerine nazaran gerçek aşkı Boz'da bulduğunu söyleyen Evirgen, birlikteliğin başladığı günlerden itibaren Alina Boz'un çok farklı olduğunu basına yansıtmıştı.

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Gösterişten uzak nikah! Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor! Detaylar ortaya çıktı!

Takvim'in haberine göre; Paris'te evlenme teklif ettiği güzel oyuncudan "Evet" yanıtını alan Evirgen, nikahı da Boz'un isteklerine göre yapmak istiyor.

Gösterişten uzak nikah! Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor! Detaylar ortaya çıktı!

Boz'un çok fazla gösteriş sevmemesi üzerine evde ve aile arasında bir tören yapmayı amaçlayan çift, tarihi belli olmasa da kasım ayının sonunda dünyaevine girmeyi planlıyor.

Gösterişten uzak nikah! Umut Evirgen ve Alina Boz aşkı sessiz sedasız evliliğe doğru gidiyor! Detaylar ortaya çıktı!

Balayı için de yurtdışına gidecek olan Boz ve Evirgen, uzunca bir süre kafa dinleyecek.

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