Gözde çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızları Mira Milena ile Maldivler’de!

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy mutlu evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandırdı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, tüm vakitlerini kızları Mira Milena ile geçiriyor. Gözde çiftin hayranları minik Mira Milena'dan gelecek kareleri iple çekiyor.