Gözde çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızları Mira Milena ile Maldivler’de!

Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
10:20
Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy mutlu evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandırdı. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan gözde çiftin hayranları minik Mira Milena'dan gelecek kareleri iple çekiyor. Son olarak 3 aylık kızları ile Maldivler'e uçan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan yeni paylaşımlar geldi. İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un minik kızları Mira Milena ile Maldivler pozları...