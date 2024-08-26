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Haberler Galeri Gözde çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızları Mira Milena ile Maldivler'de!
Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:20

Gözde çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızları Mira Milena ile Maldivler'de!

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy mutlu evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandırdı. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan gözde çiftin hayranları minik Mira Milena'dan gelecek kareleri iple çekiyor. Son olarak 3 aylık kızları ile Maldivler'e uçan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan yeni paylaşımlar geldi. İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un minik kızları Mira Milena ile Maldivler pozları...

Gözde çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızları Mira Milena ile Maldivler’de!

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çifti paylaşımlarına Maldivler tatilinden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kızının 3. ayını kutlayan Yıldız Çağrı Atiksoy büyük ilgi görmüştü.

Gözde çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızları Mira Milena ile Maldivler’de!

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy mutlu evliliklerini kızları Mira Milena ile taçlandırdı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, tüm vakitlerini kızları Mira Milena ile geçiriyor. Gözde çiftin hayranları minik Mira Milena'dan gelecek kareleri iple çekiyor.

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Gözde çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızları Mira Milena ile Maldivler’de!

Son olarak 3 aylık kızları ile Maldivler'e uçan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan yeni paylaşımlar geldi.

Gözde çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızları Mira Milena ile Maldivler’de!

İşte Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un minik kızları Mira Milena ile Maldivler pozları...

Gözde çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy minik kızları Mira Milena ile Maldivler’de!
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