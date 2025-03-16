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Haberler Galeri Tanyeli'nin eşinden duygulandıran paylaşım! "Mucizeler..."
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:21

Tanyeli'nin eşinden duygulandıran paylaşım! "Mucizeler..."

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyor. Ancak son günlerde sosyal medyada paylaşım yapmaması, takipçilerinin dikkatini çekmiş ve endişelendirmişti. Üç gün önce entübe edildiği haberi sevenlerini derinden sarsarken, dostları ve hayranları sosyal medyada destek mesajları yağdırdı. Son olarak eşinin yaptığı duygu dolu paylaşım ise görenleri derinden etkiledi...

Tanyeli’nin eşinden duygulandıran paylaşım! Mucizeler...

Bir döneme damga vuran efsane dansçı Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Uzun süredir tedavi gören 54 yaşındaki Tanyeli'den kötü haber geldi.

Tanyeli’nin eşinden duygulandıran paylaşım! Mucizeler...

Tanyeli'nin bir süredir sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmaması sevenlerini korkutmuştu.

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Tanyeli’nin eşinden duygulandıran paylaşım! Mucizeler...

Sevenlerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan Tanyeli, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyordu.

Tanyeli’nin eşinden duygulandıran paylaşım! Mucizeler...

ENTÜBE EDİLDİ

2,5 senedir hastalıkla mücadele eden ve durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edildi.

Tanyeli’nin eşinden duygulandıran paylaşım! Mucizeler...

OĞLU TAYLAN: GÜÇLÜ KAL

Durumu kritik olan Tanyeli'nin oğlu Taylan duygusal bir paylaşımda bulunmuş ve annesiyle bir fotoğrafına "Sonsuza dek gülümse. Güçlü kal" notunu düşmüştü.