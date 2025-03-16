Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
12:21
Tanyeli'nin eşinden duygulandıran paylaşım! "Mucizeler..."
Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, uzun süredir hastalığıyla mücadele ediyor. Ancak son günlerde sosyal medyada paylaşım yapmaması, takipçilerinin dikkatini çekmiş ve endişelendirmişti. Üç gün önce entübe edildiği haberi sevenlerini derinden sarsarken, dostları ve hayranları sosyal medyada destek mesajları yağdırdı. Son olarak eşinin yaptığı duygu dolu paylaşım ise görenleri derinden etkiledi...