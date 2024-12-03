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Haberler Galeri GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?
Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:07

GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?

Her yıl Aralık ayında düzenlenen ve yılın en gösterişli gecelerinden birine ev sahipliği yapan GQ Türkiye, 'Men of the Year 2024' Ödüllerini sahipleriyle buluşturdu. Adeta yıldızlar geçidi yaşanan geceye; cesur tarzlarıyla Kalben, Melisa Döngel, Yasemin Kay Allen ve Nesrin Cavadzade gibi sanatçılar damga vurdu. Ödül alan isimler de iddialıydı; törende en çok alkışı "Yılın Sporcusu" kategorisinde Yusuf Dikeç alırken, oyuncu Afra Saraçoğlu'nun gözyaşları gecede duygu dolu anlar yaşattı. Kırmızı halıda konuşan ünlüler magazin bombalarını art arda patlatırken, bazı gizli detaylar kafaları karıştırdı! İşte kameraların ardındaki 'off the record' o detaylar…

YASEMİN DÖNGEL
GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?

Yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan "GQ Men of the Year", dün gece Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'da gerçekleşti. Pek çok ünlü ismin katıldığı gecenin perde arkasını sizler için derledik, kameraların ardındaki o detaylara ışık tuttuk…

GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?

TARZLARI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU!

"GQ Men of the Year" gecesi, sahnedeki ödül töreninden önce kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla başladı. Tartışmasız gecenin en dikkat çeken ve sosyal medyaya damga vuran ismi Kalben oldu. Törene bıyık takarak katılan ve gece boyu tüm gözleri üzerine çeken şarkıcıya sosyal medyada ise, "Avrupa Yakası Şesu'ya benzemiş", "Nasıl ilgi çekebilirim diye düşünmüş", "Nusret'e benzemiş aynı" gibi yorumlar yapıldı.

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GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?

Gecenin diğer cesur isimlerinin başında ise Melisa Döngel, Yasemin Kay Allen ve Nesrin Cavadzade yer aldı.

GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?

Melisa Döngel'in göğüs dekolteli iddialı tarzı beğenilmedi; sosyal medyada "İki yakası bir araya gelmemiş" ve "Gerçekten çok kötü" yorumları yapıldı.

GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?

Yasemin Kay Allen'ın seçimi de yankı uyandırdı; oyuncu, daha önce Gülşen'in de giydiği transparan elbisesiyle ses getirdi.

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