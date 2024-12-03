GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?

Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
14:07
Her yıl Aralık ayında düzenlenen ve yılın en gösterişli gecelerinden birine ev sahipliği yapan GQ Türkiye, 'Men of the Year 2024' Ödüllerini sahipleriyle buluşturdu. Adeta yıldızlar geçidi yaşanan geceye; cesur tarzlarıyla Kalben, Melisa Döngel, Yasemin Kay Allen ve Nesrin Cavadzade gibi sanatçılar damga vurdu. Ödül alan isimler de iddialıydı; törende en çok alkışı "Yılın Sporcusu" kategorisinde Yusuf Dikeç alırken, oyuncu Afra Saraçoğlu'nun gözyaşları gecede duygu dolu anlar yaşattı. Kırmızı halıda konuşan ünlüler magazin bombalarını art arda patlatırken, bazı gizli detaylar kafaları karıştırdı! İşte kameraların ardındaki 'off the record' o detaylar…