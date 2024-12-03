GQ Men Of The Year 2024 Ödül Töreni’nin perde arkası! Aralarına kara kedi mi girdi?

TARZLARI YORUM YAĞMURUNA TUTULDU!

"GQ Men of the Year" gecesi, sahnedeki ödül töreninden önce kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla başladı. Tartışmasız gecenin en dikkat çeken ve sosyal medyaya damga vuran ismi Kalben oldu. Törene bıyık takarak katılan ve gece boyu tüm gözleri üzerine çeken şarkıcıya sosyal medyada ise, "Avrupa Yakası Şesu'ya benzemiş", "Nasıl ilgi çekebilirim diye düşünmüş", "Nusret'e benzemiş aynı" gibi yorumlar yapıldı.