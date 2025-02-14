Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
11:10
Grammy ayrılık getirdi! Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori boşanıyor!
Amerika'lı yıldız Kim Kardashian'la 2014 yılında büyük bir törenle evlenip arından 2022 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırma kararı alan ünlü rapçi Kanye West, sürpriz bir şekilde manken ve mimar Bianca Censori ile dünya evine girmişti. Evlendikleri andan itibaren yabancı basını üzerlerine çeken ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Grammy Ödülleri'nde unutulmaz bir ana imza atmıştı. Çok konuşulan bu olaydan sonra ünlü çiftin boşanma kararı alması dünya basınına bomba gibi düştü.