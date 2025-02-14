Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Grammy ayrılık getirdi! Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori boşanıyor!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:10

Grammy ayrılık getirdi! Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori boşanıyor!

Amerika'lı yıldız Kim Kardashian'la 2014 yılında büyük bir törenle evlenip arından 2022 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırma kararı alan ünlü rapçi Kanye West, sürpriz bir şekilde manken ve mimar Bianca Censori ile dünya evine girmişti. Evlendikleri andan itibaren yabancı basını üzerlerine çeken ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Grammy Ödülleri'nde unutulmaz bir ana imza atmıştı. Çok konuşulan bu olaydan sonra ünlü çiftin boşanma kararı alması dünya basınına bomba gibi düştü.

Grammy ayrılık getirdi! Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori boşanıyor!

Geçtiğimiz günlerde 67.'si düzenlenen Grammy Ödülleri sahiplerini günler öncesinde bulmuştu. Törene katılan ünlüler arasında ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori'de yer aldı.

Grammy ayrılık getirdi! Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori boşanıyor!

West'in eşi Bianca Censori'nin kırmızı halıda üzerindeki paltoyu atıp kameralara poz vermesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Grammy ayrılık getirdi! Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori boşanıyor!

Bir anda gündeme oturan skandal sonrası çiftten ayrılık kararı geldi. Yabancı basının yaptığı habere göre, çift boşanma kararı aldı.

Grammy ayrılık getirdi! Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori boşanıyor!

Rapçiye yakın bir kaynak ayrılığı doğruladı. Her iki taraf da boşanma avukatlarına ulaştı.

Grammy ayrılık getirdi! Ünlü rapçi Kanye West ve eşi Bianca Censori boşanıyor!

İkilinin, Grammy Ödülleri'nden sonra ciddi bir şekilde tartıştığı öne sürüldü. Tartışmaların ardından toplayamayan çift ayrılık kararı aldı. Ünlü rapçinin Twitter'daki skandal paylaşımları da ayrılığa son noktayı koydu.

SON DAKİKA