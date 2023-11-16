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Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:49

Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 31. Bölümüyle 17 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda Gülayşe ve Barbaros nihayet akşam yemeğine çıkarken, Ragıp ise hamle yapmanın bir fırsatını bulur.

Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

31.Bölüm Özeti:

"SENİN KARDEŞİN BENİM KARDEŞİM!"

Barbar şimdi Ali'nin kardeşinin peşinde. Ancak adını sanını bilmedikleri bu kızı aramak samanlıkta iğne aramak gibi! Üstelik kızı peşindeki belalı tiplerden önce bulmaları gerekiyor! Ayrıca onlar bilmese de Nazmiye de kızı onlardan önce bulmaya kararlı!

Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

Peki, Ali'nin kız kardeşi kim? O adamlar kızdan ne istiyor? Ali, kız kardeşine herkesten önce kavuşabilecek mi?

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Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

MERCAN'IN AİLESİNE ULAŞABİLECEKLER Mİ?

Ali'nin kimliğine kavuşması gecikse de Ali evliliği çok ertelememeye kararlı olduğundan Kara ve Sare, Mercan'ın ailesinin peşine düşerler. Ancak Mercan'ın annesi de babası da ölüyken kimliğine nasıl ulaşacaklar?

Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

SARE VE METE'NİN GİZEMLİ GEÇMİŞİ

Bu araştırma Sare'nin geçmişte derinlere gömdüğü bazı şeyleri hatırlatır. Belli ki bir şerefsiz baba da Sare'de var! Ama bu nasıl bir baba ki Mete de Sare de onu Ateş Kuşları'na anlatmamaya kararlı?

Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

KARA, HÜMA'YA ÇIKMA TEKLİFİ EDİYOR!

Daha Zıpkın kimi sevdiğine tam karar vermemişken Kara, Hüma'ya çıkma teklifi eder! Peki, Kara bunu neden yaptı? Hüma bunu gidip ilk fırsatta Zıpkın'a ispiyonladığında Zıpkın'ın tepkisi ne olacak? Ya iki kardeşin arası bu mesele yüzünden açılırsa?

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