Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

SARE VE METE'NİN GİZEMLİ GEÇMİŞİ

Bu araştırma Sare'nin geçmişte derinlere gömdüğü bazı şeyleri hatırlatır. Belli ki bir şerefsiz baba da Sare'de var! Ama bu nasıl bir baba ki Mete de Sare de onu Ateş Kuşları'na anlatmamaya kararlı?