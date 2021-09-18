Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla’dan duygusal evlilik yıl dönümü paylaşımı: Akbilimi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür Show'un yetenekli oyuncularından Rüştü Onur Atilla sosyal medya hesabından 7. evlilik yıl dönümleri nedeni ile paylaşımda bulundu. Eşi Sinem Ayyıldız ile siyah beyaz bir fotoğraflarını paylaşan Rüştü Onur Atilla düştüğü duygusal not ile aşkını haykırdı. İyi günde, kötü günde birlikte olduklarını vurgulayan sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla paylaşımı ile takipçilerinden övgü topladı. Rüştü Onur Atilla "Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye..." sözleri eski günlerden bahsetti ve eşine "Beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun." sözleriyle seslendi.