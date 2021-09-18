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Haberler Galeri Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla'dan duygusal evlilik yıl dönümü paylaşımı: Akbilimi bile sen dolduruyordun...
Giriş Tarihi: 18.09.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 14:16

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla'dan duygusal evlilik yıl dönümü paylaşımı: Akbilimi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür Show'un yetenekli oyuncularından Rüştü Onur Atilla sosyal medya hesabından 7. evlilik yıl dönümleri nedeni ile paylaşımda bulundu. Eşi Sinem Ayyıldız ile siyah beyaz bir fotoğraflarını paylaşan Rüştü Onur Atilla düştüğü duygusal not ile aşkını haykırdı. İyi günde, kötü günde birlikte olduklarını vurgulayan sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla paylaşımı ile takipçilerinden övgü topladı. Rüştü Onur Atilla "Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye..." sözleri eski günlerden bahsetti ve eşine "Beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun." sözleriyle seslendi.

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla’dan duygusal evlilik yıl dönümü paylaşımı: Akbilimi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür Show'un yetenekli oyuncularından Rüştü Onur Atilla sosyal medya hesabından 7. evlilik yıl dönümleri nedeni ile paylaşımda bulundu.

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla’dan duygusal evlilik yıl dönümü paylaşımı: Akbilimi bile sen dolduruyordun...

Eşi Sinem Ayyıldız ile siyah beyaz bir fotoğraflarını paylaşan Rüştü Onur Atilla düştüğü duygusal not ile aşkını haykırdı.

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Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla’dan duygusal evlilik yıl dönümü paylaşımı: Akbilimi bile sen dolduruyordun...

İyi günde, kötü günde birlikte olduklarını vurgulayan sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla paylaşımı ile takipçilerinden övgü topladı.

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla’dan duygusal evlilik yıl dönümü paylaşımı: Akbilimi bile sen dolduruyordun...

2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikah masasına oturan Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, paylaşımına şu notu düştü:

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla’dan duygusal evlilik yıl dönümü paylaşımı: Akbilimi bile sen dolduruyordun...

ARABAMIZ YOK, PARAM YOK!
Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine.

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