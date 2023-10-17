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Haberler Galeri Güldür Güldür'ün İbrahim'i adeta eridi! Oyuncu Rüştü Onur Atilla kilo verdi son hali izleyiciyi şoke etti!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 07:57

Güldür Güldür'ün İbrahim'i adeta eridi! Oyuncu Rüştü Onur Atilla kilo verdi son hali izleyiciyi şoke etti!

Güldür Güldür Show'un tombul İbrahim'i gitmiş adeta yerine başka biri gelmiş... 11 sezondur şişman şakalarının baş kahramanı olan Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla değişimi ile ağızları açık bıraktı. Evli ve iki çocuk babası olan sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla'yı verdiği kilolar sonrası hayranları tanımakta zorlandı. İşte sosyal medyanın konuşulanlarından olan Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın son hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayarak bambaşka biri olan ünlü isimler...

Güldür Güldür’ün İbrahim’i adeta eridi! Oyuncu Rüştü Onur Atilla kilo verdi son hali izleyiciyi şoke etti!

Zayıflayan ünlüler kervanına son katılan Güldür Güldür'ün İbrahim'i oldu! Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Rüştü Onur Atilla değişimi ile seyirciden tam not aldı.

Güldür Güldür’ün İbrahim’i adeta eridi! Oyuncu Rüştü Onur Atilla kilo verdi son hali izleyiciyi şoke etti!

Güldür Güldür Show'un tombul İbrahim'i gitmiş adeta yerine başka biri gelmiş...

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Güldür Güldür’ün İbrahim’i adeta eridi! Oyuncu Rüştü Onur Atilla kilo verdi son hali izleyiciyi şoke etti!

11 sezondur Güldür Güldür Show'un şişman şakalarının baş kahramanı olan İbrahim yani Rüştü Onur Atilla değişimi ile ağızları açık bıraktı.

Güldür Güldür’ün İbrahim’i adeta eridi! Oyuncu Rüştü Onur Atilla kilo verdi son hali izleyiciyi şoke etti!

Evli ve iki çocuk babası olan sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla'yı verdiği kilolar sonrası hayranları tanımakta zorlandı.

Güldür Güldür’ün İbrahim’i adeta eridi! Oyuncu Rüştü Onur Atilla kilo verdi son hali izleyiciyi şoke etti!

İşte sosyal medyanın konuşulanlarından olan Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın son hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayarak bambaşka biri olan ünlü isimler...

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