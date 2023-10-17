Güldür Güldür’ün İbrahim’i adeta eridi! Oyuncu Rüştü Onur Atilla kilo verdi son hali izleyiciyi şoke etti!

Güldür Güldür Show'un tombul İbrahim'i gitmiş adeta yerine başka biri gelmiş... 11 sezondur şişman şakalarının baş kahramanı olan Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla değişimi ile ağızları açık bıraktı. Evli ve iki çocuk babası olan sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla'yı verdiği kilolar sonrası hayranları tanımakta zorlandı. İşte sosyal medyanın konuşulanlarından olan Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın son hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayarak bambaşka biri olan ünlü isimler...