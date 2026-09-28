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Giriş Tarihi: 28.09.2026 06:36 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 08:04

Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü, ölümünün yıl dönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan şüpheli düşme sonucu yaşamını yitiren sanatçının anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

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Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

Güllü, geçen yıl 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

Merhume sanatçı, İstanbul Tuzla'da bulunan mezarı başında anıldı.

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Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

Anmaya, sanatçının yakın dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Güllü, dualar eşliğinde yad edildi.

Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun itirafı sonrası annesinin katil zanlısı olarak yargılanıyor.

Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

NELER OLMUŞTU?

Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda kaza olarak değerlendirilen olay soruşturmanın derinleşmesiyle bambaşka bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı.

Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

"KESİN BENİM ÜSTÜME ATACAK"

Sultan Nur Ulu şarkıcı Güllü'ün öldüğü geceyi ses kaydında şu ifadelerle anlattı: "Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan kendisini parçalamaya başladı. Şok geçirdim Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak."

Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

"CİNAYETİ KAFASINDA KURGULAMIŞ"

Ses kaydında çok daha dikkat çekici bir iddia var.

Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın kendisini de bu olayın içine çekeceğini söylediğini iddia ederken "Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu, ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın, eğer yanarsam yakarım, seni bu olayın içine çekerim dedi bana."

Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

"Bana dedi ki, avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış." İfadelerini kullandı.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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