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Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...
Giriş Tarihi: 28.09.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 08:04
Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü, ölümünün yıl dönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan şüpheli düşme sonucu yaşamını yitiren sanatçının anma töreninde duygusal anlar yaşandı.