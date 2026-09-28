Güllü mezarı başında dualarla anıldı! 1 yıl önce şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti...

Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın kendisini de bu olayın içine çekeceğini söylediğini iddia ederken "Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu, ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın, eğer yanarsam yakarım, seni bu olayın içine çekerim dedi bana."