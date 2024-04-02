Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası ilk paylaşım!

Giriş Tarihi: 02.04.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
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Yeşilçam'ın efsane ismi, ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Bakan Fahrettin Koca duyurdu. Ünlü yapımcının eşi Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı. Cüneyt Özdemir cenaze ile ilgili tüm detayları aktarırken Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu ise paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü isimler de bu acı haber sonrası taziye mesajlarını iletmeyi ihmal etmedi. İşte sanat camiasını yasa boğan Türker İnanoğlu için yayınlanan taziye mesajları!