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Haberler Galeri Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası ilk paylaşım!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 00:59

Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası ilk paylaşım!

Yeşilçam'ın efsane ismi, ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Bakan Fahrettin Koca duyurdu. Ünlü yapımcının eşi Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı. Cüneyt Özdemir cenaze ile ilgili tüm detayları aktarırken Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu ise paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü isimler de bu acı haber sonrası taziye mesajlarını iletmeyi ihmal etmedi. İşte sanat camiasını yasa boğan Türker İnanoğlu için yayınlanan taziye mesajları!

Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası ilk paylaşım!

Türk sinemasının çınarlarından Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası ilk paylaşım!

TÜRKLER İNANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca paylaşımında, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

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Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası ilk paylaşım!

EŞİ GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü yapımcının eşi Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası ilk paylaşım!

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Bubikoğlu paylaşımında, "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" şeklinde duygusal bir not paylaştı.

Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’nun vefatı sonrası ilk paylaşım!

Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu'nun 1977 yılında dünyaya gelen Zeynep İnanoğlu isminde bir de kızı var.

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