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Haberler Galeri Günaydın uyuşturucu baskınıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı! İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler! Kalben’e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 06:25

Günaydın uyuşturucu baskınıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı! İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler! Kalben’e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı!

Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'a yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın, Kalben'in yurt dışında kokain kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun İstanbul emniyetine gönderilerek ihbar edilmesiyle başladığı öğrenildi. GÜNAYDIN, söz konusu videonun görüntülerine ulaştı. İhbarda, Kalben'in magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığı iddia edildi. Kalben ise ifadesinde, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından çekildiğini, yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istenerek şantaj yapıldığını, para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaştığını söyledi. İşte merak edilen tüm detaylar...

ATAKAN IRMAK
Günaydın uyuşturucu baskınıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı! İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler! Kalben’e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ünlü şarkıcı Kalben'in evine operasyonu düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.

Günaydın uyuşturucu baskınıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı! İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler! Kalben’e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı!

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.

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Günaydın uyuşturucu baskınıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı! İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler! Kalben’e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı!

Evinde yapılan aramada, oyuncak araba içerisinde uyuşturucu madde bulunan Kalben'in bir kavanozla balkondan aşağı da uyuşturucu madde attığı tespit edilmiş, şarkıcı hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı verilmişti.

Günaydın uyuşturucu baskınıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı! İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler! Kalben’e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı!

EMNİYETE UYUŞTURUCU İÇERKEN ÇEKİLEN VİDEOSU GÖNDERİLDİ

Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen operasyonun detaylarına ortaya çıktı. Kalben'in ikametine yapılan operasyonun arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda Kalben'in yurtdışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi.

Günaydın uyuşturucu baskınıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı! İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler! Kalben’e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı!

Söz konusu ihbarda ünlü şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince emniyetin düğmeye bastığı belirlendi. GÜNAYDIN, söz konusu videonun görüntülerine ulaştı.

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