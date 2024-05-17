Giriş Tarihi: 17.05.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
06:25
Günaydın uyuşturucu baskınıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı! İşte şarkıcı Kalben’i yakan görüntüler! Kalben’e yapılan baskın şantaj ihbarı çıktı!
Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'a yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın, Kalben'in yurt dışında kokain kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun İstanbul emniyetine gönderilerek ihbar edilmesiyle başladığı öğrenildi. GÜNAYDIN, söz konusu videonun görüntülerine ulaştı. İhbarda, Kalben'in magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığı iddia edildi. Kalben ise ifadesinde, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından çekildiğini, yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istenerek şantaj yapıldığını, para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaştığını söyledi. İşte merak edilen tüm detaylar...