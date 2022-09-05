Giriş Tarihi: 05.09.2022 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
06:48
GÜNAYDIN’A ÖZEL İTİRAFLAR! Mehmet Ali Erbil bombaları ardı ardına patlattı! ‘Anne sevgisi görmedim acısını eşlerimden çıkardım’
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çocukluğunda yaşadığı travmaların hayatını etkilediğini anlattı. Mehmet Ali Erbil, özellikle annesinin ilgisizliği nedeniyle yaşamı boyunca sevgiyi başkalarında aradığını, daha fazlası içinse eşlerini aldattığını söyledi. İşte Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen bomba itiraflar…