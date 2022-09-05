GÜNAYDIN’A ÖZEL İTİRAFLAR! Mehmet Ali Erbil bombaları ardı ardına patlattı! ‘Anne sevgisi görmedim acısını eşlerimden çıkardım’

BABAM BANA BİR KERE BİLE SARILMADI

Sosyal medyada yaptığınız yayınlarla çok konuşuluyorsunuz... Gündemde olmak için mi böyle yayınlar yapıyorsunuz?

Ben ne para ne de gündemde olmak için bu yayınları yapıyorum. Sosyal medyada bu yayınlar sayesinde izleyicilerimle buluşuyorum. Çarkıfelek'teki günlerime geri döndüm. Çok özlediğim bir şeydi bu. O günlerdeki Mehmet Ali Erbil, sevenleriyle buluşuyor. Benim oradan gelecek paraya ihtiyacım yok ki...