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Haberler Galeri GÜNAYDIN’A ÖZEL İTİRAFLAR! Mehmet Ali Erbil bombaları ardı ardına patlattı! ‘Anne sevgisi görmedim acısını eşlerimden çıkardım’
Giriş Tarihi: 05.09.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 06:48

GÜNAYDIN’A ÖZEL İTİRAFLAR! Mehmet Ali Erbil bombaları ardı ardına patlattı! ‘Anne sevgisi görmedim acısını eşlerimden çıkardım’

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çocukluğunda yaşadığı travmaların hayatını etkilediğini anlattı. Mehmet Ali Erbil, özellikle annesinin ilgisizliği nedeniyle yaşamı boyunca sevgiyi başkalarında aradığını, daha fazlası içinse eşlerini aldattığını söyledi. İşte Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen bomba itiraflar…

Tuba KALÇIK
GÜNAYDIN’A ÖZEL İTİRAFLAR! Mehmet Ali Erbil bombaları ardı ardına patlattı! ‘Anne sevgisi görmedim acısını eşlerimden çıkardım’

Türkiye'nin sağlık sistemini övdüğü için daha önce linç edilen Mehmet Ali Erbil, "İstedikleri kadar linç etsinler, hizmete bakarım ben" dedi ve ekledi: "Türkiye, AK Parti yönetimindeki son 20 yılda rönesans yaşadı. Sadece sağlıkta değil, ulaşımda da çok önemli işler yapıldı. Ülkemizin boynu artık uluslararası arenada da eğilmiyor.

GÜNAYDIN’A ÖZEL İTİRAFLAR! Mehmet Ali Erbil bombaları ardı ardına patlattı! ‘Anne sevgisi görmedim acısını eşlerimden çıkardım’

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Yeni projelerinden anne-babasıyla ilişkisine kadar samimi açıklamalarda bulunan Erbil, "Hep sevgi eksikliği yaşadım, bu yüzden de sevgiyi depolamak istedim, sevgi konusunda yedekleme isteğiyle hareket ettim. Bu da beni aldatmaya itti" dedi.

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GÜNAYDIN’A ÖZEL İTİRAFLAR! Mehmet Ali Erbil bombaları ardı ardına patlattı! ‘Anne sevgisi görmedim acısını eşlerimden çıkardım’

Türk-Amerikan yapımı 'The Hope' filminde başrolde oynuyorsunuz. Bize biraz bundan bahseder misiniz?

Alzheimer olan bir babayı canlandırıyorum. Role hazırlanmak için Balıklı Rum Hastanesi'ne gittim, orada bu hastalığa sahip insanları gözlemledim. Ters köşe bir rol oldu benim için. Bugüne kadar hep komedide oynamıştım, şimdi dram dolu bir projede yer alıyorum. Güzel bir oyuncu kadrosu, çok güçlü bir senaryosu var. Amerikalı yönetmen Sean GK tarafından çekildi. İlk Amerika'da vizyona girecek.

GÜNAYDIN’A ÖZEL İTİRAFLAR! Mehmet Ali Erbil bombaları ardı ardına patlattı! ‘Anne sevgisi görmedim acısını eşlerimden çıkardım’

BABAM BANA BİR KERE BİLE SARILMADI

Sosyal medyada yaptığınız yayınlarla çok konuşuluyorsunuz... Gündemde olmak için mi böyle yayınlar yapıyorsunuz?

Ben ne para ne de gündemde olmak için bu yayınları yapıyorum. Sosyal medyada bu yayınlar sayesinde izleyicilerimle buluşuyorum. Çarkıfelek'teki günlerime geri döndüm. Çok özlediğim bir şeydi bu. O günlerdeki Mehmet Ali Erbil, sevenleriyle buluşuyor. Benim oradan gelecek paraya ihtiyacım yok ki...

GÜNAYDIN’A ÖZEL İTİRAFLAR! Mehmet Ali Erbil bombaları ardı ardına patlattı! ‘Anne sevgisi görmedim acısını eşlerimden çıkardım’

Sosyal medyayı iyi kullanırsan çok güzel bir mecra. Haddini aşanlar da oluyor tabii. Yayınlarımda dikkatli konuşmaya özen gösteriyorum. Gençlere tavsiyelerde bulunuyorum. Z Kuşağı'nı yakalamak çok önemli. Zamanın ruhuna ayak uyduruyorum. Onlara hitap etmek çok önemli. Beni bugün Z Kuşağı da tanıyor ve seviyor.

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