Giriş Tarihi: 24.03.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
15:40
Gazeteci Tuba Kalçık ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın mutlu günü! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ismini ne koymuşlar...
Oyuncu Mustafa Üstündağ, meslektaşı Ecem Özkaya ile 2010 yılında evlenmiş, 2019 yılında ise yollarını ayırmıştı. Başarılı oyuncu, bir süre sonra Sabah Günaydın yazarı Tuba Kalçık'la hayatını birleştirmişti. Mutluluğa "evet" diyen çift, gözlerden uzak bir şekilde evliliklerini sürdürüyordu. Ancak geçen Perşembe günü müjdeli bir haber duyuldu. Ünlü çiftin bir erkek bebeği dünyaya geldi.