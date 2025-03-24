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Giriş Tarihi: 24.03.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:40

Gazeteci Tuba Kalçık ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın mutlu günü! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ismini ne koymuşlar...

Oyuncu Mustafa Üstündağ, meslektaşı Ecem Özkaya ile 2010 yılında evlenmiş, 2019 yılında ise yollarını ayırmıştı. Başarılı oyuncu, bir süre sonra Sabah Günaydın yazarı Tuba Kalçık'la hayatını birleştirmişti. Mutluluğa "evet" diyen çift, gözlerden uzak bir şekilde evliliklerini sürdürüyordu. Ancak geçen Perşembe günü müjdeli bir haber duyuldu. Ünlü çiftin bir erkek bebeği dünyaya geldi.

Gazeteci Tuba Kalçık ve oyuncu Mustafa Üstündağ’ın mutlu günü! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ismini ne koymuşlar...

Sabah Günaydın yazarımız Tuba Kalçık ve başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, 2022 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Gazeteci Tuba Kalçık ve oyuncu Mustafa Üstündağ’ın mutlu günü! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ismini ne koymuşlar...

Mutluluğa 'evet' diyen çift, sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

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Gazeteci Tuba Kalçık ve oyuncu Mustafa Üstündağ’ın mutlu günü! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ismini ne koymuşlar...

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ikiliden geçtiğimiz Perşembe günü sürpriz bir haber geldi.

Gazeteci Tuba Kalçık ve oyuncu Mustafa Üstündağ’ın mutlu günü! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ismini ne koymuşlar...

Ünlü isimler oğullarını sessiz sedasız kucaklarına aldı.

Gazeteci Tuba Kalçık ve oyuncu Mustafa Üstündağ’ın mutlu günü! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ismini ne koymuşlar...

İkili, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeklerine Mert Efe adını verdi.