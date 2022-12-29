Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri GÜNAYDIN’ın partisinde neler oldu neler! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı Burcu Kıratlı ile Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı!
Giriş Tarihi: 29.12.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 07:09

GÜNAYDIN’ın partisinde neler oldu neler! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı Burcu Kıratlı ile Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı!

GÜNAYDIN, magazinin ünlü isimlerini Ataköy'de yer alan JW Marriott Hotel İstanbul Marmada Sea'de gerçekleştirdiği '2023'e Günaydın' partisinde bir araya getirdi. Kuzu Grup ana sponsorluğunda, netd co-sponsorluğunda düzenlenen parti, renkli anlara sahne oldu. Birbirleriyle hasret giderip sohbet eden ünlüler, 'Yılın en iyisi' dedikleri partiden gece boyunca paylaşımlar yaptı. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, partide pişti üstüne pişti yaşadı. Burcu Kıratlı ile köşe kapmaca oynayan Akçıl, üstüne geçtiğimiz aylarda kısa süreli birliktelik yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu ile de karşılaştı. Üç ünlü isim, mekanın ayrı köşelerinde eğlendi. İşte tüm detaylar...

GÜNAYDIN’ın partisinde neler oldu neler! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı Burcu Kıratlı ile Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, partide pişti üstüne pişti yaşadı. Gecede iki kez evlenip boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı ile köşe kapmaca oynayan Akçıl, üstüne geçtiğimiz aylarda kısa süreli birliktelik yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu ile de karşılaştı. Üç ünlü isim, mekanın ayrı köşelerinde eğlendi.

GÜNAYDIN’ın partisinde neler oldu neler! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı Burcu Kıratlı ile Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı!

Bengü, Derya Uluğ ve Merve Özbey gecede bir araya gelen isimlerdendi. İki çocuk sahibi olan Özbey ile Bengü, çocuklarından konuşup bebek bakımı konusunda birbirlerine tavsiyeler verdi. Beyazlar içindeki Uluğ ile Bengü'yü gören Özbey, "Kuğu gibi olmuşsunuz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜNAYDIN’ın partisinde neler oldu neler! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı Burcu Kıratlı ile Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı!

Alişan'ın eşi Buse Varol, gecede Demet Akalın ve Esra Balamir ile oturdu. Üçlü, gece boyunca sohbet edip hasret giderdi. Akalın, bir ara telefonunu çıkardı, birbirinden renkli fotoğraflar çekti. Varol ve Balamir de Akalın ile selfie çekti. Ekip kahkahalar atıp eğlendi.

GÜNAYDIN’ın partisinde neler oldu neler! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı Burcu Kıratlı ile Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı!

İSTİKAMET BAĞCILAR

'Yeni Yıla GÜNAYDIN' partisine katılıp eğlenen rap müziğin dev isimleri Canbay, Wolker, Ayaz ve Lil Murda çıkışta objektife poz verip "Şimdi çalışma zamanı. İstikametimiz Bağcılar, orada stüdyoya gireceğiz" dedi

GÜNAYDIN’ın partisinde neler oldu neler! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı Burcu Kıratlı ile Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı!

'VELET STÜDYODA BİZİ BEKLİYOR'

Sanat dünyasının ünlü isimlerini buluşturan '2023'e GÜNAYDIN' partisi birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Gecenin gözde konukları arasında Canbay, Wolker, Ayaz, Lil Murda, Zen-G, Yener Çevik, Motive, Jefe, Burak King gibi rap müziğin devleri vardı. Kuzu Grup ana sponsorluğunda, netd co-sponsorluğunda JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'de düzenlenen partide eğlenen ekip çıkışta da yeni bir şarkı için stüdyoya gittiklerini açıkladı: "Şimdi çalışma zamanı. İstikametimiz Bağcılar, orada stüdyoya gireceğiz. Velet (rap şarkıcısı) bizi bekliyor."

SON DAKİKA