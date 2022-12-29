GÜNAYDIN’ın partisinde neler oldu neler! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı Burcu Kıratlı ile Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı!

'VELET STÜDYODA BİZİ BEKLİYOR'

Sanat dünyasının ünlü isimlerini buluşturan '2023'e GÜNAYDIN' partisi birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Gecenin gözde konukları arasında Canbay, Wolker, Ayaz, Lil Murda, Zen-G, Yener Çevik, Motive, Jefe, Burak King gibi rap müziğin devleri vardı. Kuzu Grup ana sponsorluğunda, netd co-sponsorluğunda JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea'de düzenlenen partide eğlenen ekip çıkışta da yeni bir şarkı için stüdyoya gittiklerini açıkladı: "Şimdi çalışma zamanı. İstikametimiz Bağcılar, orada stüdyoya gireceğiz. Velet (rap şarkıcısı) bizi bekliyor."