GÜNAYDIN’ın partisinde neler oldu neler! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı Burcu Kıratlı ile Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı!

GÜNAYDIN, magazinin ünlü isimlerini Ataköy'de yer alan JW Marriott Hotel İstanbul Marmada Sea'de gerçekleştirdiği '2023'e Günaydın' partisinde bir araya getirdi. Kuzu Grup ana sponsorluğunda, netd co-sponsorluğunda düzenlenen parti, renkli anlara sahne oldu. Birbirleriyle hasret giderip sohbet eden ünlüler, 'Yılın en iyisi' dedikleri partiden gece boyunca paylaşımlar yaptı. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, partide pişti üstüne pişti yaşadı. Burcu Kıratlı ile köşe kapmaca oynayan Akçıl, üstüne geçtiğimiz aylarda kısa süreli birliktelik yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu ile de karşılaştı. Üç ünlü isim, mekanın ayrı köşelerinde eğlendi. İşte tüm detaylar...