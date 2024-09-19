Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
14:47
Gündüz kuşağında kalça danslarıyla ünlenmişti... Solmaz Çiros’un estetikli ve kilolu son hali "Bu kıza ne olmuş? dedirtti!
Bir dönem Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programı ile adını duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çıtı pıtı hallerinden artık eser yok! Kalça danslarıyla ününe ün katan ve bu işi profesyonel olarak yapmaya başlayan Solmaz Çiros katıldığı düğünlerde göbek atıyor. Değişimi ile dikkat çeken Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu. Estetikten de nasibini alan Solmaz Çiros'u görenler "Bu kıza ne olmuş?" diye sormadan edemiyor...