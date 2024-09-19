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Haberler Galeri Gündüz kuşağında kalça danslarıyla ünlenmişti... Solmaz Çiros’un estetikli ve kilolu son hali "Bu kıza ne olmuş? dedirtti!
Giriş Tarihi: 19.09.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:47

Gündüz kuşağında kalça danslarıyla ünlenmişti... Solmaz Çiros’un estetikli ve kilolu son hali "Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Bir dönem Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programı ile adını duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çıtı pıtı hallerinden artık eser yok! Kalça danslarıyla ününe ün katan ve bu işi profesyonel olarak yapmaya başlayan Solmaz Çiros katıldığı düğünlerde göbek atıyor. Değişimi ile dikkat çeken Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu. Estetikten de nasibini alan Solmaz Çiros'u görenler "Bu kıza ne olmuş?" diye sormadan edemiyor...

Gündüz kuşağında kalça danslarıyla ünlenmişti... Solmaz Çiros’un estetikli ve kilolu son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Solmaz Çiros şimdilerde ise daha çok düğünlerde dans ederek para kazanıyor...

Gündüz kuşağında kalça danslarıyla ünlenmişti... Solmaz Çiros’un estetikli ve kilolu son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Gündüz kuşağı programında kalça danslarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros'u şimdi görenler tanıyamıyor.

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Gündüz kuşağında kalça danslarıyla ünlenmişti... Solmaz Çiros’un estetikli ve kilolu son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Çene ve burun estetiği yaptırdığı öne sürülen Çiros'un eski halinden eser yok.

Gündüz kuşağında kalça danslarıyla ünlenmişti... Solmaz Çiros’un estetikli ve kilolu son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz, programın bitmesinden sonra aldığı kilolarla şoke etmişti.

Gündüz kuşağında kalça danslarıyla ünlenmişti... Solmaz Çiros’un estetikli ve kilolu son hali Bu kıza ne olmuş? dedirtti!

Solmaz Çiros'un çıtı pıtı hallerinden artık eser yok!

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