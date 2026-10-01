Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

3.BÖLÜM: Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz. Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır. Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir. Güneşin Doğduğu Yer 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Gerçeği öğrenirse beni asla affetmez' | Video Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır. Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi? Ceyhun'un kendi içgüdüsü ile duydukları arasındaki tezatlık onu riskli bir hamle yapmaya iter. Gerçeği öğrenmek için yaptıkları hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir. Güneşin Doğduğu Yer 3. Bölüm Fragman | 'Sen bu kadına aşık mı oldun?' Güneşin Doğduğu Yer 3.Bölüm Fragmanı | Video