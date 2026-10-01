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Haberler Galeri Magazin Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!
Giriş Tarihi: 01.10.2026 07:34

Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

atv'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

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Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

3.BÖLÜM:

Oğluna kavuşması kısa süren Leyla kendi başının çaresine bakmak ister ancak Adana onu beklediği kadar sıcak karşılamaz.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

Çaresiz kaldığı anda hiç ummadığı bir yardım eli uzanır.

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Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

Bu sırada Adana sokaklarında hızla yayılan dedikodular Kozan ve Atahanlı aileleri arasındaki gerilimi yükseltir.

Güneşin Doğduğu Yer 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gerçeği öğrenirse beni asla affetmez" | Video

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Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

Evliliğini stratejik hamlelerle korumaya çalışan Hanzade ise kocasının geçmişiyle savaşmaktadır.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

Hanzade, Kenan'ın Leyla'yla olan geçmişinin gölgesinden kurtulabilecek mi?

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

Ceyhun'un kendi içgüdüsü ile duydukları arasındaki tezatlık onu riskli bir hamle yapmaya iter.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

Gerçeği öğrenmek için yaptıkları hem Leyla hem de Kenan ile arasındaki tüm dengeleri değiştirecektir.

Güneşin Doğduğu Yer’de Kenan ve Leyla’nın emir mücadelesi!

Güneşin Doğduğu Yer 3. Bölüm Fragman | "Sen bu kadına aşık mı oldun?"

Güneşin Doğduğu Yer 3.Bölüm Fragmanı | Video

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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