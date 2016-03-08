Günün en çok okunan 20 magazin haberi (08.03.2016)

Evliliğe devam kararı çıktı!

Bade İşçil, 'şiddet'le suçladığı Malkoç Süalp'le Fransız Alpleri'nde tatilde... Eşiyle olaylı boşanma davası sayesinde şöhretine şöhret katan İşçil, davayı da geri çekmeye karar verdi.

Magazin dünyasında yaşanan tuhaf hikayelere bir yenisi eklendi... 2015 Temmuz'da 2 yıllık eşi Malkoç Süalp'e boşanma davası açan Bade İşçil, sosyetik işadamıyla ilgili iddialarıyla gündem oldu. Süalp'i şiddet uygulamakla suçlayan ünlü oyuncuya, sosyetik eşi de karşı dava açmıştı. Azur isimli bir de çocukları olan ünlü çiftin, birbirlerini hakarete varan şekilde suçlaması Türkiye gündemine yerleşti. Malkoç Süalp'in iddiasıyla "Ben Bade İşcil'im, yalanlarsam yalancı çıkarım, itibarım gider ve dizi teklifi gelmez" diyerek boşanma ısrarını sürdüren ünlü oyuncudan, önceki günlerde ise şaşırtıcı bir hamle geldi!

LÜKS BÖLGEDE TATİL!

Dedikodulara göre eşine "Anlaşmalı olarak boşanalım, ancak oğlumuz için dost kalalım" diyen İşçil, Malkoç Süalp'le Fransa'ya gitti. Lüks kayak merkezi Val d'Isere'de geceliği 3 bin liralık bir otelde konaklayan çiftin yanlarında oğulları Azur da vardı. Dedikodulara göre tatilden dostça boşanma değil, evliliğe devam kararı çıktı!

Güzel oyuncu, kayak tatilinden oğlu Azur'la bu fotoğrafı paylaştı. Bade İşçil, tepkilerden korktuğu için de eşiyle fotoğrafını yayınlamadı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Malkoç Süalp'e öfkesine hakim olamadığı için uzaklaştırma kararı çıkaran Bade İşçil, sosyetik işadamını "Oğlumla aramda bağ olmasın diye göbek bağını kendi kesmek istedi" diyerek dahi suçladı. Eşi yüzünden oyunculuk tekliflerini reddeden güzel oyuncu için de Süalp, "Ruh sağlığı bozuk" demişti. İşçil, eşinden 600 bin lira tazminat isterken Süalp de 500 bin liralık karşı dava açmıştı.