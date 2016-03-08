Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Günün en çok okunan 20 magazin haberi (08.03.2016)
Giriş Tarihi: 08.03.2016 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:25

Günün en çok okunan 20 magazin haberi (08.03.2016)

Günün en çok okunan 20 magazin haberi 08.03.2016

Aşkları Boğaz'da başladı

Meryem Uzerli, Can Ateş'ten sonra aşk orucunu bozduğu Alp Özcan'la önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Alman oyuncu, gazetecileri görünce utandı...
Yeni dizisinin kötü giden reytingleri yüzünden sıkıntılı günler geçiren Meryem Uzerli'nin aşk hayatında ise yüzü gülüyor. Alman oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı yeni sevgilisi Alp Özcan ile önceki gün de Ulus'ta görüntülendi. Bir anda karşılarında gazetecileri gören Meryem Uzerli, utangaç tavırlar sergiledi.

BÖLÜM BAŞINA 170 BİN LİRA ALDI!

Alen Yatçılık'ın sahibi olan işadamı da tıpkı sevgilisi gibi görüntülenmekten rahatsız oldu. Bu arada Meryem Uzerli'nin bölüm başına 170 bin lira ücret aldığı dizisinin 19 Nisan'daki 16. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.

AŞKLARI BOĞAZ'DA BAŞLADI

Meryem Uzerli, bir reklam çekimi için İstanbul Four Seasons Otel'e yatla gitti. Bu yatın sahibi ise kendine ait bir yatçılık firması olan Alp Özcan'dı ve ikilinin aşkı böyle başladı.

Günün en çok okunan 20 magazin haberi 08.03.2016

Toraman'a 5 milyon liralık boşanma davası

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Toraman'dan 'şiddet gördüğü' gerekçesiyle mahkemeye başvurarak 6 ay süreyle kendisine ve evine yaklaşmama kararı aldıran eşi avukat Eylem Yıldız Toraman, boşanma dava açtı. Kendisini aldattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açan ve eşinden 2,5 milyon maddi 2,5 milyon manevi olmak üzere toplam 5 milyon lira tazminat isteyen Eylem Yıldız Toraman, dava dilekçesinde, 1,5 yaşındaki oğlu için 15 bin, kendisi için de 15 bin lira aylık yoksulluk nafakası istedi.

2 BİN LİRA NAFAKA
Aile mahkemesi, dava sonuçlanıncaya kadar İbrahim Toraman'ın, eşi Eylem Yıldız Toraman ve oğlu için 2'şer bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Aile mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, boşanmaya gerekçe olarak Toraman'ın eşine şiddet uygulaması, haftanın 3 günü sürekli sabaha karşı alkollü olarak gelmesi, bir başka kadın ile aldatması ileri sürüldü. 2014 Ağustos ayında evlenen çiftin, A. E. ismini verdikleri oğulları oldu. Çocuklarının doğumundan sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayan ikiliden Eylem Yıldız, geçtiğimiz ocak ayı sonunda eşinin kendisini darp etmesi sonucu oğlunu da alarak baba evine döndü. Eylem Yıldız, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Aile mahkemesi, şiddet uyguladığı gerekçesiyle İbrahim Toraman'ın evine ve işine 6 ay boyunca yaklaşmamasına karar verdi. İbrahim Toraman, Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca takım arkadaşı İbrahim Üzülmez ve Sezer Öztürk ile sert tartışmalar yaşamış, eski sevgilisini AVM'de dövdüğü yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günün en çok okunan 20 magazin haberi 08.03.2016

400 bin Euro'luk hediye!

Linet, 41'inci yaş gününü önceki gün Nişantaşı'ndaki St. Regis Otel'de kutladı.
Şarkıcıyı bu özel gününde Fransız sevgilisi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Linet'e sevgilisi, 400 bin euro değerinde bir spor otomobil hediye etti. Muhabirlerin bu hediyesini sorması üzerine ise şarkıcı, "Böyle bir hediye aldım. Fakat bu sadece doğum günü hediyesi değil, aynı zamanda bizim düğün arabamız olacak" yanıtını verdi.

Linet'in 400 bin euro değerindeki otomobilinin özel uçala Fransa'dan geldiği öğrenildi.

Günün en çok okunan 20 magazin haberi 08.03.2016

Evliliğe devam kararı çıktı!

Bade İşçil, 'şiddet'le suçladığı Malkoç Süalp'le Fransız Alpleri'nde tatilde... Eşiyle olaylı boşanma davası sayesinde şöhretine şöhret katan İşçil, davayı da geri çekmeye karar verdi.
Magazin dünyasında yaşanan tuhaf hikayelere bir yenisi eklendi... 2015 Temmuz'da 2 yıllık eşi Malkoç Süalp'e boşanma davası açan Bade İşçil, sosyetik işadamıyla ilgili iddialarıyla gündem oldu. Süalp'i şiddet uygulamakla suçlayan ünlü oyuncuya, sosyetik eşi de karşı dava açmıştı. Azur isimli bir de çocukları olan ünlü çiftin, birbirlerini hakarete varan şekilde suçlaması Türkiye gündemine yerleşti. Malkoç Süalp'in iddiasıyla "Ben Bade İşcil'im, yalanlarsam yalancı çıkarım, itibarım gider ve dizi teklifi gelmez" diyerek boşanma ısrarını sürdüren ünlü oyuncudan, önceki günlerde ise şaşırtıcı bir hamle geldi!

LÜKS BÖLGEDE TATİL!

Dedikodulara göre eşine "Anlaşmalı olarak boşanalım, ancak oğlumuz için dost kalalım" diyen İşçil, Malkoç Süalp'le Fransa'ya gitti. Lüks kayak merkezi Val d'Isere'de geceliği 3 bin liralık bir otelde konaklayan çiftin yanlarında oğulları Azur da vardı. Dedikodulara göre tatilden dostça boşanma değil, evliliğe devam kararı çıktı!

Güzel oyuncu, kayak tatilinden oğlu Azur'la bu fotoğrafı paylaştı. Bade İşçil, tepkilerden korktuğu için de eşiyle fotoğrafını yayınlamadı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Malkoç Süalp'e öfkesine hakim olamadığı için uzaklaştırma kararı çıkaran Bade İşçil, sosyetik işadamını "Oğlumla aramda bağ olmasın diye göbek bağını kendi kesmek istedi" diyerek dahi suçladı. Eşi yüzünden oyunculuk tekliflerini reddeden güzel oyuncu için de Süalp, "Ruh sağlığı bozuk" demişti. İşçil, eşinden 600 bin lira tazminat isterken Süalp de 500 bin liralık karşı dava açmıştı.

Günün en çok okunan 20 magazin haberi 08.03.2016

Sibel Can kriz çıkarttı!

Sibel Can, Usta sanatçı Zeki Müren anısına yapılan ve 25 Mart'ta çıkacak olan 'İşte Biziz Zeki Müren' albümünde ünlü sanatçının 'Manolyam' şarkısını seslendirecekti.
Stüdyoda kayıt yapılacağı gün 'artık toplu albümlerde yer almaktan bıktım' diyerek işi iptal etti. Aranjör İlyas Tetik'e 10 bin TL ve stüdyoya kira veren yapımcı zor durumda kaldı. Yerine apar topar Gökhan Tepe ayarlandı. Albümde Muazzez Abacı, Halit Ergenç, Funda Arar, Belkıs Özener, Ferda Anıl Yarkın, Enrico Masias ve Kıraç yer alacak.

SON DAKİKA