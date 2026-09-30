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Güven Hokna’nın son hali görenleri şaşırttı! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si bambaşka biri oldu
Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:34
Güven Hokna’nın son hali görenleri şaşırttı! Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si bambaşka biri oldu
Bir dönemin sevilen dizisi Yaprak Dökümünde Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan Güven Hokna, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. 80 yaşındaki usta oyuncunun verdiği kilolar ve yaşadığı değişim sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da peş peşe yorumlar geldi.