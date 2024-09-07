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Haberler Galeri Güzel anne Yasemin Şefkatli imaj tazeledi! "Hollywood yıldızları halt etmiş"
Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:52

Güzel anne Yasemin Şefkatli imaj tazeledi! "Hollywood yıldızları halt etmiş"

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses'in güzel eşi Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak anne olmuştu. İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikizleri olan gözde çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli anne-baba olmanın tadını çıkarıyor. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak imaj tazeledi. Kahkül modasına uyan Yasemin Şefkatli'nin takipleri yeni imajını çok yakıştırdı. Siyah minisi ve yeni saçlarıyla verdiği pozlarla Yasemin Şefkatli Hollywood yıldızlarını aratmadı... İşte İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın güzel gelini...

Güzel anne Yasemin Şefkatli imaj tazeledi! Hollywood yıldızları halt etmiş

Uzun bir sevgililik döneminden sonra hayatlarını birleştiren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği isimlerden.

Güzel anne Yasemin Şefkatli imaj tazeledi! Hollywood yıldızları halt etmiş

Sosyal medyayı aktif kullanan ve 1 milyona yakın takipçisi olan Yasemin Şefkatli son olarak eşi ile bir çekim yaptıklarını bu kare ile duyurdu.

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Güzel anne Yasemin Şefkatli imaj tazeledi! Hollywood yıldızları halt etmiş

İdo Tatlıses'in güzel eşi Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak anne olmuştu. İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikizleri olan gözde çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli anne-baba olmanın tadını çıkarıyor.

Güzel anne Yasemin Şefkatli imaj tazeledi! Hollywood yıldızları halt etmiş

Doğum kilolarından hızla kurtulan Yasemin Şefkatli son olarak imaj tazeledi.

Güzel anne Yasemin Şefkatli imaj tazeledi! Hollywood yıldızları halt etmiş

Kahkül modasına uyan Yasemin Şefkatli'nin takipleri yeni imajını çok yakıştırdı.

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