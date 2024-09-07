Giriş Tarihi: 07.09.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
14:52
Güzel anne Yasemin Şefkatli imaj tazeledi! "Hollywood yıldızları halt etmiş"
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses'in güzel eşi Yasemin Şefkatli geçtiğimiz Ocak anne olmuştu. İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikizleri olan gözde çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli anne-baba olmanın tadını çıkarıyor. Tatlıses ailesinin en minik üyeleri sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Güzel anne Yasemin Şefkatli son olarak imaj tazeledi. Kahkül modasına uyan Yasemin Şefkatli'nin takipleri yeni imajını çok yakıştırdı. Siyah minisi ve yeni saçlarıyla verdiği pozlarla Yasemin Şefkatli Hollywood yıldızlarını aratmadı... İşte İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın güzel gelini...