Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
10:34
Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı! Doğum kilolarından kurtuldu sırrı merak edildi!
Taze anne Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu. Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile Bodrum'da arkadaşının düğününe katıldı. Güzel oyuncunun fit hali görenleri büyüledi. Boy boy fotoğraflarını paylaşan başarılı oyuncu kendine hayran bıraktı. Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni paylaşımlar geldi. İşte çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy'nun göz kamaştıran pozları…