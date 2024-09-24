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Haberler Galeri Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı! Doğum kilolarından kurtuldu sırrı merak edildi!
Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:34

Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı! Doğum kilolarından kurtuldu sırrı merak edildi!

Taze anne Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum kilolarından kısa sürede kurtuldu. Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay ile Bodrum'da arkadaşının düğününe katıldı. Güzel oyuncunun fit hali görenleri büyüledi. Boy boy fotoğraflarını paylaşan başarılı oyuncu kendine hayran bıraktı. Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni paylaşımlar geldi. İşte çiçeği burnunda anne Yıldız Çağrı Atiksoy'nun göz kamaştıran pozları…

Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı! Doğum kilolarından kurtuldu sırrı merak edildi!

Taze anne oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy katıldığı bir düğünde fiziği ile dikkat çekti. 21 Mayıs'ta kızı Mira Milena'yı dünyaya getiren oyuncunun eski formuna kavuştu.

Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı! Doğum kilolarından kurtuldu sırrı merak edildi!

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çifti paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

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Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı! Doğum kilolarından kurtuldu sırrı merak edildi!

4 aylık kızları ile Maldivler'e uçan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'dan paylaşımlar gelmişti.

Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı! Doğum kilolarından kurtuldu sırrı merak edildi!

Anneliği kızı Mira Milena ile tadan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum kilolarına kısa sürede veda etti.

Güzel anne Yıldız Çağrı Atiksoy düzgün fiziğiyle göz kamaştırdı! Doğum kilolarından kurtuldu sırrı merak edildi!

Öyle ki eski halinden bile fit olan Yıldız Çağrı Atiksoy, son olarak Maldivler tatilinden paylaştığı kareler ile kendine hayran bıraktı.

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