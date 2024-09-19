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Haberler Galeri "Güzel doktorumuzu bekliyoruz" Doktor olarak Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Yayladere halkından mesaj var!
Giriş Tarihi: 19.09.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 06:58

"Güzel doktorumuzu bekliyoruz" Doktor olarak Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Yayladere halkından mesaj var!

TIP fakültesinden yeni mezun olan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in tayini Bingöl'ün Yayladere ilçesine çıktı. 'Güzellik Kraliçesi' İdil Bilgen, 2 bin 304 nüfuslu ilçeye doktor olarak atandı. Genç doktor İdil Bilgen'in 15 gün içinde ilçeye gelip görevine başlaması bekleniyor. İlçe halkı ise günlerdir gündemden düşmeyen İdil Bilgen'in yolunu gözlüyor.

AZİZ ÖNAL
Güzel doktorumuzu bekliyoruz Doktor olarak Bingöl’e atanan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Yayladere halkından mesaj var!

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve Miss Turkey seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın hizmet yükümlülüğü kurasında Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atandı.

Güzel doktorumuzu bekliyoruz Doktor olarak Bingöl’e atanan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Yayladere halkından mesaj var!

Şimdi Yayladere halkı genç doktor İdil Bilgen'i büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor

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Güzel doktorumuzu bekliyoruz Doktor olarak Bingöl’e atanan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Yayladere halkından mesaj var!

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen; Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanırken, ilçe halkı sabırsızlıkla Türkiye güzelini bekliyor.

Güzel doktorumuzu bekliyoruz Doktor olarak Bingöl’e atanan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Yayladere halkından mesaj var!

Yayladere esnaflarından Zülfü Değer, ilçedeki hastaların Bingöl'e ya da Elazığ'a gitttiğini vurgulayarak, "İlçemiz doğasıyla, insanıyla mükemmel bir yer. Yeni doktorumuzun buraya gelmesini çok istiyoruz. Sağlık açısından eksiklerimiz var. Buraya gelen doktorlar her zaman mutlu ayrıldılar. Sayın Bilgen'in de bu güzel coğrafyayı ve insanları tanımasını arzu ediyoruz" dedi.

Yayladere'de yaşayan emekli Mehmet Altuntoprak da, İdil Bilgen'in doktor olarak ilçeye atanmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Yayladere'nin havası ve doğası harikadır. Kendisini burada bekleriz. Bizim için önemli olan onun doktor olarak verimli olması" yorumunu yaptı.

Güzel doktorumuzu bekliyoruz Doktor olarak Bingöl’e atanan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Yayladere halkından mesaj var!

İşte İdil Bilgen'in görev yapacağı hastane...

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