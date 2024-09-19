Giriş Tarihi: 19.09.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
06:58
"Güzel doktorumuzu bekliyoruz" Doktor olarak Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Yayladere halkından mesaj var!
TIP fakültesinden yeni mezun olan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in tayini Bingöl'ün Yayladere ilçesine çıktı. 'Güzellik Kraliçesi' İdil Bilgen, 2 bin 304 nüfuslu ilçeye doktor olarak atandı. Genç doktor İdil Bilgen'in 15 gün içinde ilçeye gelip görevine başlaması bekleniyor. İlçe halkı ise günlerdir gündemden düşmeyen İdil Bilgen'in yolunu gözlüyor.