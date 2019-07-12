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  • Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

Güzel oyuncu 'in oğlu aynı babası... İşte Demir ve ...

Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzak. Kendi gibi oyuncu ile 2017 de evlenen Cana Ergüder'in Demir adında bir de oğlu var. Canan Ergüder'in zamanın çoğunu geçirdiği oğlu ile paylaşımları sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Canan Ergüder'in takipçilerinden sıklıkla oğlu Demir'in babasına ne kadar benzediği yorumları geliyor. 41 yaşındaki başarılı oyuncu ile yaptığı paylaşımlarına beğeni yağmuru geliyor. İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve sizler için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 12.07.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 08:05
Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

2017 yılında kendi gibi oyuncu ile evlenen 'in Demir adında bir de oğlu var. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan ve güzelliği ile dikkat çeken Canan Ergüder şimdilerde zamanının çoğunu oğlu Demir ile geçiriyor. Canan Ergüder'in son dönemde ekranlardan uzak olması hayranlarını sabırsızlandırıyor. Sosyal medyada oldukça fazla takipçisi olan Canan Ergüder'in özellikle oğlu Demir ile yaptığı paylaşımlara beğeni yağıyor. İşte güzel oyuncu Demir ve ...

Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

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