Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

2017 yılında kendi gibi oyuncu Kenan Ece ile evlenen Canan Ergüder'in Demir adında bir de oğlu var. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan ve güzelliği ile dikkat çeken Canan Ergüder şimdilerde zamanının çoğunu oğlu Demir ile geçiriyor. Canan Ergüder'in son dönemde ekranlardan uzak olması hayranlarını sabırsızlandırıyor. Sosyal medyada oldukça fazla takipçisi olan Canan Ergüder'in özellikle oğlu Demir ile yaptığı paylaşımlara beğeni yağıyor. İşte güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlülerin çocukları...