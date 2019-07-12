Güzel oyuncu Canan Ergüder'in oğlu aynı babası... İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve ünlü isimlerin çocukları...

Güzel oyuncu Canan Ergüder bir süredir ekranlardan uzak. Kendi gibi oyuncu Kenan Ece ile 2017 de evlenen Cana Ergüder'in Demir adında bir de oğlu var. Canan Ergüder'in zamanın çoğunu geçirdiği oğlu ile paylaşımları sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Canan Ergüder'in takipçilerinden sıklıkla oğlu Demir'in babasına ne kadar benzediği yorumları geliyor. 41 yaşındaki başarılı oyuncu Canan Ergüder'in oğlu ile yaptığı paylaşımlarına beğeni yağmuru geliyor. İşte Canan Ergüder'in oğlu Demir ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları…