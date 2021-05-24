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Haberler Galeri Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan müjdeli haber! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 09:58

Güzel oyuncu ile 'dan müjdeli haber! ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...

ATV ekranlarının geçtiğimiz günlerde final yapan fenomen dizisi ""de '' karakterine hayat veren , bir süredir basketbolcu ile doldudizgin aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla göz dolduran çift, geçtiğimiz günlerde Maldivler tatiline çıktı. Maldivler'de peş peşe aşk paylaşımlarında bulunan ve Cedi Osman, iddialara göre evlilik planlarına da başladı. İkilinin yakın çevresine göre, çift 25 Haziran'da nişanlanacak. Ayrıca 'ın nikah tarihi de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan müjdeli haber! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...

'de canlandırdığı '' karakteriyle 3 sezon boyunca atv ekranlarında fırtınalar estiren 'den güzel haber geldi.

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan müjdeli haber! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...

Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi ile birlikte soluğu Maldivler'de alan güzel oyuncu, evlilik planları yapmaya başladı.

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Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan müjdeli haber! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...

ADRESLERİ ÇEŞME

27 yaşındaki ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen aşkı Maldivler'den yaptıkları romantik paylaşımlarla sosyal medyada aşk rüzgarı estirdi.

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan müjdeli haber! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...

Aşklarıyla magazin dünyasının "En yakışan çiftleri" arasına giren ikilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Şahin ile Osman, yuva kurmaya karar verdi.

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan müjdeli haber! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...

Takvim'in haberine göre; 25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planlayan gözde aşıklar, bunu yakın dostlarıyla paylaşmaya başladı.

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