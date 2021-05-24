Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan müjdeli haber! Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi...

ATV ekranlarının geçtiğimiz günlerde final yapan fenomen dizisi "Hercai"de 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin, bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile doldudizgin aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla göz dolduran çift, geçtiğimiz günlerde Maldivler tatiline çıktı. Maldivler'de peş peşe aşk paylaşımlarında bulunan Ebru Şahin ve Cedi Osman, iddialara göre evlilik planlarına da başladı. İkilinin yakın çevresine göre, çift 25 Haziran'da nişanlanacak. Ayrıca Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah tarihi de belli oldu. İşte tüm detaylar...