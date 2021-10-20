Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:50Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:53
Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dadı açıklaması! 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrolü canlandıran Burak Özçivit ile meslektaşı Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlık ilişkileri aşka dönüşmüştü. 2013 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, mutlu evliliklerini 2019 yılında bir bebek ile taçlandırmıştı. Her hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken çift, önceki gün Ulus 29'da gerçekleşen bir davete davete katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Fahriye Evcen, 2 yılda 15 dadı değiştirdiğine dair iddialara son noktayı koydu.