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Haberler Galeri Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dadı açıklaması! 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti...
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:53

Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dadı açıklaması! 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da başrolü canlandıran Burak Özçivit ile meslektaşı Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlık ilişkileri aşka dönüşmüştü. 2013 yılında nikah masasına oturan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, mutlu evliliklerini 2019 yılında bir bebek ile taçlandırmıştı. Her hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken çift, önceki gün Ulus 29'da gerçekleşen bir davete davete katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Fahriye Evcen, 2 yılda 15 dadı değiştirdiğine dair iddialara son noktayı koydu.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’den dadı açıklaması! 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Ulus 29'da gerçekleşen bir davete davete katıldı. Davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fahriye Evcen, "Ben en çok smokin giymesini beğeniyorum. Günlük kıyafetleri de çok seviyorum ama smokin başka oluyor" diyerek, eşine smokini çok yakıştırdığını söyledi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’den dadı açıklaması! 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti...

'Alparslan' dizisiyle setlere iki yıl sonra dönen Fahriye Evcen, "Uzun bir süre at ve kılıç çalıştık. Aksiyon sahneleri biraz daha fazla efor gerektiriyor ama çok keyifli. Barış'la da gayet güzel keyifli çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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Güzel oyuncu Fahriye Evcen’den dadı açıklaması! 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti...

"ARTIK DAHA RAHATIZ"

Evcen, "Karan'a bakmak ve set arasında zorlanıyor musunuz?" sorusuna, "Biz o süreçleri geçtik. Artık daha rahatız. Yapımda saatler ve iş günü konusunda çok düzenli bir set" yanıtını verdi.

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’den dadı açıklaması! 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti...

2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilen Fahriye Evcen, "Dizi başlamadan önce kendim ilgileniyordum. Dizi başladıktan sonra öyle bir arayışımız oldu. Ama konuşulan rakamlar yok. Sadece çocuğa sevgi ile yaklaşmasına bakıyorum..."

Güzel oyuncu Fahriye Evcen’den dadı açıklaması! 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti...

"Özellikli olması önemli değil, çocukla bağ kurması yeterli. Dil bilmesi de önemli değil öncelikle bizim dilimizi iyi bir şekilde öğrenmesi önemli, diğer diller yaş büyüdükçe eğitim olarak öğrenecek zaten" sözleriyle iddiaları yalanladı.

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