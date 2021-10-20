Güzel oyuncu Fahriye Evcen’den dadı açıklaması! 2 yılda 15 dadı değiştirdiği iddia edilmişti...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Ulus 29'da gerçekleşen bir davete davete katıldı. Davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fahriye Evcen, "Ben en çok smokin giymesini beğeniyorum. Günlük kıyafetleri de çok seviyorum ama smokin başka oluyor" diyerek, eşine smokini çok yakıştırdığını söyledi.