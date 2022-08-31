Giriş Tarihi: 31.08.2022 12:34
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
12:56
Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in sıfır makyaj pozuna övgüler yağdı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı güzel oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Hilal Altınbilek, yazar Metin Hara ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Ancak nikâh masasına oturması beklenen ünlü çift ilişkilerini bitirme kararı aldı. Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı. Hilal Altınbilek'e takipçilerinden övgüler yağdı. İşte Hilal Altınbilek'in sıfır makyajsız pozu...