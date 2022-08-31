Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in sıfır makyaj pozuna övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 31.08.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 12:56

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in sıfır makyaj pozuna övgüler yağdı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı güzel oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Hilal Altınbilek, yazar Metin Hara ile dolu dizgin aşk yaşıyordu. Ancak nikâh masasına oturması beklenen ünlü çift ilişkilerini bitirme kararı aldı. Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı. Hilal Altınbilek'e takipçilerinden övgüler yağdı. İşte Hilal Altınbilek'in sıfır makyajsız pozu...

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek’in sıfır makyaj pozuna övgüler yağdı!

Ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bir dönem gündem olan Metin Hara ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Hilal Altınbilek'in nikah masasına oturması bekleniyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşıyan ikiliden kötü haber gelmişti.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek’in sıfır makyaj pozuna övgüler yağdı!

Hilal Altınbilek, final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Hilal Altınbilek’in sıfır makyaj pozuna övgüler yağdı!

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, estetik haberleriyle de sık sık gündeme geliyor.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek’in sıfır makyaj pozuna övgüler yağdı!

Altınbilek, "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor." demişti.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek’in sıfır makyaj pozuna övgüler yağdı!

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündemine konu oluyor.

SON DAKİKA