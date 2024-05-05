Güzel oyuncu ile ünlü yönetmenin 11 yıllık evliliği meğer geçen yıl sessiz sedasız bitmiş! "Evlenmek kadar boşanmak da zor"

GİZEM ERMAN SOYSALDI



EŞİMLE AYRILIĞIMIZ ÇOK ZARİF OLDU

2018'de çektiğimiz İçeridekiler adlı filmin festival yolculuğu devam ediyor. 1935ten beri yapılan dünyanın en köklü festivallerinden Moskova Film Festivali'nden davet aldık. Özel bir gösterim yapmak istediler. Yönetmeni Hüseyin Karabey de uluslararası jüride yer aldı.

Moskova'da çok güzel ağırlandık. Ben bu filmden 2 ödül aldım. 9 yaşında oğlum Taylan da eşlik etti bize. Güzel geçti. Onun da ilgisi var oyunculuğa. Ama bence yeni nesil disiplinler arası olacak. Bizim tersimize birden farklı mesleği yapacak şekilde geliyor. Taylan bateri çalıyor mesela.

Hüseyin ile bir süre önce ayrıldık. Ama arkadaşlığımız hâlâ devam ediyor. Çocuğumuz var zaten. Büyük bir sorumluluk. İkimiz de bunun bilincindeyiz. Evlenmek kadar boşanmak da zor. İkisinin de emek verilerek zarafetle yönetilmesi gereken süreçler olduğunun farkındayız… Zaten iş arkadaşıyız. Bir şey geldiğinde yine ona danışıyorum tabi ki. Atölyeler yapıyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor.

