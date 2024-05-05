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Haberler Galeri Güzel oyuncu ile ünlü yönetmenin 11 yıllık evliliği meğer geçen yıl sessiz sedasız bitmiş! "Evlenmek kadar boşanmak da zor"
Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 09:17

Güzel oyuncu ile ünlü yönetmenin 11 yıllık evliliği meğer geçen yıl sessiz sedasız bitmiş! "Evlenmek kadar boşanmak da zor"

a Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu Biz Bize, bu hafta şarkıcılar Ersay Üner ve Yavuz Bingöl ile oyuncular Gizem Erman Soysaldı ve Gülsim Ali'yi ağırladı. Güzel oyuncu Gizem Erman Soysaldı, Biz Bize programında bir itirafta bulundu. Oyuncu Gizem Erman Soysaldı, 2012'de yönetmen Hüseyin Karabey ile Barcelona'da evlenmişti. Gizem Erman Soysaldı, boşandıklarını açıkladı: "Hüseyin ile geçen yıl ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor. Çocuğumuz var, bu büyük bir sorumluluk. Evlenmek kadar boşanmak da zor. İkisinin de emek verilerek zarafetle yönetilmesi gerekiyor. İşle ilgili de hâlâ konuşuyoruz. Teklif geldiğinde ilk ona danışıyorum."

İLKER GEZİCİ
Güzel oyuncu ile ünlü yönetmenin 11 yıllık evliliği meğer geçen yıl sessiz sedasız bitmiş! Evlenmek kadar boşanmak da zor

a Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu Biz Bize programı yine dopdoluydu. Bu hafta şarkıcılar Ersay Üner ve Yavuz Bingöl ile oyuncular Gizem Erman Soysaldı ve Gülsim Ali'yi ağırlayan Biz Bize programında samimi sohbetler, dikkat çeken itiraflar gerçekleşti...

Güzel oyuncu ile ünlü yönetmenin 11 yıllık evliliği meğer geçen yıl sessiz sedasız bitmiş! Evlenmek kadar boşanmak da zor

Konuklardan güzel oyuncu Gizem Erman Soysaldı, Biz Bize programında bir itirafta bulundu. İşte konukların açıklamalarından satır başları...

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Güzel oyuncu ile ünlü yönetmenin 11 yıllık evliliği meğer geçen yıl sessiz sedasız bitmiş! Evlenmek kadar boşanmak da zor

Oyuncu Gizem Erman Soysaldı, 2012'de yönetmen Hüseyin Karabey ile Barcelona'da evlenmişti. Gizem Erman Soysaldı, boşandıklarını açıkladı.

Güzel oyuncu ile ünlü yönetmenin 11 yıllık evliliği meğer geçen yıl sessiz sedasız bitmiş! Evlenmek kadar boşanmak da zor

GİZEM ERMAN SOYSALDI

EŞİMLE AYRILIĞIMIZ ÇOK ZARİF OLDU
2018'de çektiğimiz İçeridekiler adlı filmin festival yolculuğu devam ediyor. 1935ten beri yapılan dünyanın en köklü festivallerinden Moskova Film Festivali'nden davet aldık. Özel bir gösterim yapmak istediler. Yönetmeni Hüseyin Karabey de uluslararası jüride yer aldı.
Moskova'da çok güzel ağırlandık. Ben bu filmden 2 ödül aldım. 9 yaşında oğlum Taylan da eşlik etti bize. Güzel geçti. Onun da ilgisi var oyunculuğa. Ama bence yeni nesil disiplinler arası olacak. Bizim tersimize birden farklı mesleği yapacak şekilde geliyor. Taylan bateri çalıyor mesela.
Hüseyin ile bir süre önce ayrıldık. Ama arkadaşlığımız hâlâ devam ediyor. Çocuğumuz var zaten. Büyük bir sorumluluk. İkimiz de bunun bilincindeyiz. Evlenmek kadar boşanmak da zor. İkisinin de emek verilerek zarafetle yönetilmesi gereken süreçler olduğunun farkındayız… Zaten iş arkadaşıyız. Bir şey geldiğinde yine ona danışıyorum tabi ki. Atölyeler yapıyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor.

Güzel oyuncu ile ünlü yönetmenin 11 yıllık evliliği meğer geçen yıl sessiz sedasız bitmiş! Evlenmek kadar boşanmak da zor

Uluslararası İlişkiler okudum. Tarihe, politikaya ilgim var. İstanbul'u mahalle mahalle dolaşıp anlattığım bir gezi programı yaptım, öğretici oldu.
Özel bir üniversitede oyunculuk son sınıf öğrencilerine kamera önü dersleri veriyorum. Çok besleyici oluyor. Biz kamera önüne geçmekte zorluk çektik. Keşke bir büyüğümüz bize söyleseydi bu işin püf noktalarını. Şimdiki nesil daha şanslı. Ömrünüz boyunca kiranızı oyunculuktan ödeyemeyeceklerini söylüyorum. Kariyeri sürdürmek önemli. 3 yıl dizide oynuyorsun ünlüsün, esas oynamadığın zaman ne yapacaksın. Onu iyi yönetmek lazım.

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