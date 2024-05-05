Giriş Tarihi: 05.05.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
09:17
Güzel oyuncu ile ünlü yönetmenin 11 yıllık evliliği meğer geçen yıl sessiz sedasız bitmiş! "Evlenmek kadar boşanmak da zor"
a Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunduğu Biz Bize, bu hafta şarkıcılar Ersay Üner ve Yavuz Bingöl ile oyuncular Gizem Erman Soysaldı ve Gülsim Ali'yi ağırladı. Güzel oyuncu Gizem Erman Soysaldı, Biz Bize programında bir itirafta bulundu. Oyuncu Gizem Erman Soysaldı, 2012'de yönetmen Hüseyin Karabey ile Barcelona'da evlenmişti. Gizem Erman Soysaldı, boşandıklarını açıkladı: "Hüseyin ile geçen yıl ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor. Çocuğumuz var, bu büyük bir sorumluluk. Evlenmek kadar boşanmak da zor. İkisinin de emek verilerek zarafetle yönetilmesi gerekiyor. İşle ilgili de hâlâ konuşuyoruz. Teklif geldiğinde ilk ona danışıyorum."