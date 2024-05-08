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Haberler Galeri Güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi çıktı! Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu mest etti...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 06:35

Güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi çıktı! Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu mest etti...

Ayla filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de çok konuşuluyor. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği ünlülerden. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, haftalarda günlerde eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barışmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu da kendisi gibi oyuncu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu mest etti...

Birçok sevilen projede başrol olarak izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kendi gibi oyuncu bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu mest etti...

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli filmde Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu "Cem Karaca benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Çoğu şeyi ondan öğrendim" dedi.

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Güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu mest etti...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Bir süre büyük aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yollarını ayırmışlardı.

Güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu mest etti...

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barıştı. Çift, yeni yılı birlikte kutladı.

Güzel oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu mest etti...

İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

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