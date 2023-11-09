Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! Kardelen Hacıoğlu duru güzelliğiyle büyüledi...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Bir süre büyük aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yollarını ayırmışlardı.