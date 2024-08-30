Giriş Tarihi: 30.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
14:07
Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den balkonda bornozlu pozlar! "Ne yaptın Hürrem?"
Unutulmaz yapımlardan Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönülleri fetheden Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde 41. yaşını ailesi ile kutlamıştı. Lara ve Lily Koi adında iki kızı olan güzel oyuncu Meryem Uzerli son olarak RU dizisinde boy gösterdi. Yaptırdığı estetiklerle zaman zaman haber olan Meryem Uzerli, en son sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu pozlarla ilgi odağı oldu. İşte beğeni yağan Meryem Uzerli'nin bornozlu pozları...