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Haberler Galeri Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den balkonda bornozlu pozlar! "Ne yaptın Hürrem?"
Giriş Tarihi: 30.08.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 14:07

Güzel oyuncu Meryem Uzerli'den balkonda bornozlu pozlar! "Ne yaptın Hürrem?"

Unutulmaz yapımlardan Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönülleri fetheden Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde 41. yaşını ailesi ile kutlamıştı. Lara ve Lily Koi adında iki kızı olan güzel oyuncu Meryem Uzerli son olarak RU dizisinde boy gösterdi. Yaptırdığı estetiklerle zaman zaman haber olan Meryem Uzerli, en son sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu pozlarla ilgi odağı oldu. İşte beğeni yağan Meryem Uzerli'nin bornozlu pozları...

Güzel oyuncu Meryem Uzerli’den balkonda bornozlu pozlar! Ne yaptın Hürrem?

Hürrem Sultan karakteri ile ülkemizde ve dünyada büyük bir üne kavuşan Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde 41. yaşını ailesi ile kutlamıştı.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli’den balkonda bornozlu pozlar! Ne yaptın Hürrem?

İki çocuk annesi güzel oyuncu Meryem Uzerli son olarak bir çekimden karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

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Güzel oyuncu Meryem Uzerli’den balkonda bornozlu pozlar! Ne yaptın Hürrem?

Sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu pozlarla ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli’den balkonda bornozlu pozlar! Ne yaptın Hürrem?

İşte beğeni yağan Meryem Uzerli'nin bornozlu pozları...

Güzel oyuncu Meryem Uzerli’den balkonda bornozlu pozlar! Ne yaptın Hürrem?

Meryem Uzerli'nin Çırağan Sarayı'ndaki çekimininden karelerine beğeni ve yorum yağdı...

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