Güzel oyuncu Neslihan Atagül çöl pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! O poz verdi eşi çekti!

'MUHTEŞEMSİN'

Öte yandan Instagram'da 12,3 milyon takipçisi olan Atagül, önceki gün de krem rengi parıltılı ve derin yırtmaç detaylı iddialı elbisesiyle objektif karşısına geçmişti. Oyuncunun bu fotoğraflarına 1 milyondan fazla beğeni ve "Bu ne güzellik?", "Muhteşemsin" gibi yorumlar gelmişti.