Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 10:35

Güzel şarkıcı meğer Mahmut Tuncer'in kızıymış! Fazla kilolarından kurtulunca bambaşka biri olmuştu... İşte Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı...

Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Müzik ve oyunculuk eğitimi alan şarkıcı Gizem Tuncer güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Mahmut Tuncer'in kızının da şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Verdiği kilolar sonrası bambaşka bir görünüme kavuşan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Babasının izinden giden ve güçlü sesi ile beğeni toplayan Gizem Tuncer'in paylaşımlarına övgüler yağıyor. İşte Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer...