Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:11
Güzeller güzeli oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu büyüledi!
Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Son olarak 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli filmde Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu "Cem Karaca benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Çoğu şeyi ondan öğrendim" dedi. Oyuncu aşkı Aslıhan Gürbüz ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği ünlülerden. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barıştı. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...