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Haberler Galeri Güzeller güzeli oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu büyüledi!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:11

Güzeller güzeli oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu büyüledi!

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Son olarak 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli filmde Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu "Cem Karaca benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Çoğu şeyi ondan öğrendim" dedi. Oyuncu aşkı Aslıhan Gürbüz ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği ünlülerden. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barıştı. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Güzeller güzeli oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu büyüledi!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan gerçek! Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş...

Güzeller güzeli oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu büyüledi!

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli filmde Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu "Cem Karaca benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Çoğu şeyi ondan öğrendim" dedi.

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Güzeller güzeli oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu büyüledi!

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Bir süre büyük aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yollarını ayırmışlardı.

Güzeller güzeli oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu büyüledi!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barıştı. Çift, yeni yılı birlikte kutladı.

Güzeller güzeli oyuncu meğer kız kardeşiymiş! İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu büyüledi!

İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

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