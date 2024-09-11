Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
06:45
Güzelliği güneşi kıskandırdı! Fahriye Evcen siyah mayosu ile yine yaktı geçti! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"
Tatile doymayan Fahriye Evcen'den yeni kareler geldi. Geçtiğimiz günlerde süper lüks villasının havuz başından paylaşımlarda bulunan güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu son olarak siyah mayosu ile paylaştığı kareler ile güneşi bile kıskandırdı. Zarafetini konuşturan Fahriye Evcen'in siyah mayosu ile verdiği pozlara hayranlarından alev emojileri yağdı...