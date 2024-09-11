Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzelliği güneşi kıskandırdı! Fahriye Evcen siyah mayosu ile yine yaktı geçti! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"
Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 06:45

Güzelliği güneşi kıskandırdı! Fahriye Evcen siyah mayosu ile yine yaktı geçti! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"

Tatile doymayan Fahriye Evcen'den yeni kareler geldi. Geçtiğimiz günlerde süper lüks villasının havuz başından paylaşımlarda bulunan güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu son olarak siyah mayosu ile paylaştığı kareler ile güneşi bile kıskandırdı. Zarafetini konuşturan Fahriye Evcen'in siyah mayosu ile verdiği pozlara hayranlarından alev emojileri yağdı...

Güzelliği güneşi kıskandırdı! Fahriye Evcen siyah mayosu ile yine yaktı geçti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Zarafeti ve güzelliğiyle hayran bırakan Fahriye Evcen tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Karan ve Kerem adında 2 erkek avladı olan Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, tatil pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Güzelliği güneşi kıskandırdı! Fahriye Evcen siyah mayosu ile yine yaktı geçti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Güzel oyuncu son olarak siyah mayosu ile paylaştığı kareler ile güneşi bile kıskandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzelliği güneşi kıskandırdı! Fahriye Evcen siyah mayosu ile yine yaktı geçti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Zarafetini konuşturan Fahriye Evcen'in siyah mayosu ile verdiği pozlara hayranlarından alev emojileri yağdı...

Güzelliği güneşi kıskandırdı! Fahriye Evcen siyah mayosu ile yine yaktı geçti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Güzelliği güneşi kıskandırdı! Fahriye Evcen siyah mayosu ile yine yaktı geçti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?
SON DAKİKA