Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:20
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
15:21
Güzellik kalıplarını yerle bir ediyor! "Balina" diye çağırılıyordu: Kainat güzeli oldu: "En çok alkışlanan bendim"
2023 yılında Miss Universe yarışması, çok da alışık olmadığımız görüntülere sahne oldu. 22 yaşındaki Jane Dipika Garret, bu ayın başlarında El Salvador'da düzenlenen yarışmada, Nepal'i temsil etti. Bu temsiliyet, aynı zamanda "beden kalıplarını" yerle bir eden sonucu ortaya çıkardı. Yeni kainat güzeli yarışmasında ilk 20'ye adını yazdıran Garret, "balina" denilerek zorbalığa uğradığı zamanları, aldığı dereceyle adeta yüzlerine vurdu.