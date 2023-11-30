Güzellik kalıplarını yerle bir ediyor! "Balina" diye çağırılıyordu: Kainat güzeli oldu: "En çok alkışlanan bendim"

Fox News ile yaptığı röportajda Jane, tüm izleyicilerden en büyük alkışı kendisinin aldığını, bunun çok iyi hissettirdiğini anlattı. Toplum için farklı bir şey görülmesinin, gerçek boyuttaki güzelliğin farkına varmaları için bir dönüm noktası haline geldiğini anlattı.