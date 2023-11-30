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Haberler Galeri Güzellik kalıplarını yerle bir ediyor! "Balina" diye çağırılıyordu: Kainat güzeli oldu: "En çok alkışlanan bendim"
Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 15:21

Güzellik kalıplarını yerle bir ediyor! "Balina" diye çağırılıyordu: Kainat güzeli oldu: "En çok alkışlanan bendim"

2023 yılında Miss Universe yarışması, çok da alışık olmadığımız görüntülere sahne oldu. 22 yaşındaki Jane Dipika Garret, bu ayın başlarında El Salvador'da düzenlenen yarışmada, Nepal'i temsil etti. Bu temsiliyet, aynı zamanda "beden kalıplarını" yerle bir eden sonucu ortaya çıkardı. Yeni kainat güzeli yarışmasında ilk 20'ye adını yazdıran Garret, "balina" denilerek zorbalığa uğradığı zamanları, aldığı dereceyle adeta yüzlerine vurdu.

Güzellik kalıplarını yerle bir ediyor! Balina diye çağırılıyordu: Kainat güzeli oldu: En çok alkışlanan bendim

Dünyanın dört bir yanından 90 yarışmacı arasında ilk 20'ye giren güzellik kraliçesi, sahneye çıkarken, 'belirli güzellik standartlarına uymayan düzgün vücutlu bir kadın' oluşuna dair bir konuşma yaptı.

Güzellik kalıplarını yerle bir ediyor! Balina diye çağırılıyordu: Kainat güzeli oldu: En çok alkışlanan bendim

Fox News ile yaptığı röportajda Jane, tüm izleyicilerden en büyük alkışı kendisinin aldığını, bunun çok iyi hissettirdiğini anlattı. Toplum için farklı bir şey görülmesinin, gerçek boyuttaki güzelliğin farkına varmaları için bir dönüm noktası haline geldiğini anlattı.

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Güzellik kalıplarını yerle bir ediyor! Balina diye çağırılıyordu: Kainat güzeli oldu: En çok alkışlanan bendim

Seyircilerden aldığı pozitif tepkiye rağmen Jane, internette aldığı acımasız yorumların miktarı karşısında şok oldu.

Güzellik kalıplarını yerle bir ediyor! Balina diye çağırılıyordu: Kainat güzeli oldu: En çok alkışlanan bendim

Instagram'da 298.000 takipçiye sahip olan yarışmacı, trollerin kendisine "balina" diyen yorumlar bıraktığını söylüyor. Jane ayrıca 'obeziteyi teşvik etmekle' de suçlandı ve 'spor salonuna git' yorumlarında bulunuldu.

Güzellik kalıplarını yerle bir ediyor! Balina diye çağırılıyordu: Kainat güzeli oldu: En çok alkışlanan bendim

Nefret dolu yorumlara yanıt olarak; 'Hikâyemi bilmiyorlar bile. Neler yaşadığımı bile bilmiyorlar' açıklamasında bulundu. Yeni kainat güzeli, kendisine nasıl polikistik over sendromu tanısı konduğunu anlatmaya devam etti.

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