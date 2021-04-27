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Haberler Galeri Güzey popçu Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı! Servetine servet katmaya devam ediyor!
Giriş Tarihi: 25.04.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 08:30

Güzey popçu rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı ! Servetine servet katmaya devam ediyor!

Her yaptığı olay olan genç popçu son günlerde rol alçağı meyve suyu reklamıyla gündemde... 2016 yılında çıkardığı şarkısı ile adını duyuran ve müzik kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Tilki, servet değerinde anlaşması imzaladı. Tilki, son şarkısı "" ile gelen başarısını reklam sektöründe de gösterdi. 20 yaşındaki genç popçu, hem şarkılarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki'nin rol aldığı reklam filminden alacağı ücret ise .

Güzey popçu Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı! Servetine servet katmaya devam ediyor!

2016 yılında çıkardığı şarkısı ile adını duyuran ve müzik kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Tilki, servet değerinde anlaşması imzaladı.

Güzey popçu Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı! Servetine servet katmaya devam ediyor!

Genç yaşta elde ettiği başarısıyla dikkat çeken , sağlam adımlarla yürümeye devam ediyor.

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Güzey popçu Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı! Servetine servet katmaya devam ediyor!

Tilki, son şarkısı "" ile gelen başarısını sektöründe de gösterdi.

Güzey popçu Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı! Servetine servet katmaya devam ediyor!

Daha önce bir jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçen ve yüksek bütçeler alan Tilki, bu kez meyve suyu markasıyla anlaştı.

Güzey popçu Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı! Servetine servet katmaya devam ediyor!

Hürriyet'in haberine göre, genç şarkıcı bir yıllık anlaşma yaptığı markadan 1 milyon 700 bin TL alacak.

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