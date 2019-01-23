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  • Gwyneth Paltrow'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

Hollywood yıldızı , en doğal ve en yorgun haliyle böyle görüntülendi. Bir süre önce Brad Falchuk ile ikinci evliliğini yapan Gwyneth Paltrow, evine döndü. Meksika'da tatilde olan Paltrow özel jetten iner inmez de objektiflere takıldı. 46 yaşındaki Paltrow'un hiç makyaj yapmadığı, saçlarını bile taramadığı dikkatlerden kaçmadı. Çift; daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu. Her zaman bakımlı ve enerjik hallerde görmeye alışık olduğumuz yıldız oyuncu, yorgun görüntüsüyle şaşırttı. 46 yaşındaki oyuncu ve 47 yaşındaki Brad Falchuk, 2010 yılında tanışmış, 2018'in eylül ayında da evlenmişti.

Giriş Tarihi: 23.01.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 15:51
Gwyneth Paltrow'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız!

Gwyneth Paltrow'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

HADİSE

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Gwyneth Paltrow'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

HADİSE

Gwyneth Paltrow'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

SEREN SERENGİL

Gwyneth Paltrow'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

SEREN SERENGİL

Gwyneth Paltrow'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Gwyneth Paltrow'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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