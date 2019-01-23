Gwyneth Paltrow'u görenler tanıyamadı... Onu hiç böyle görmediniz!

Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, en doğal ve en yorgun haliyle böyle görüntülendi. Bir süre önce Brad Falchuk ile ikinci evliliğini yapan Gwyneth Paltrow, evine döndü. Meksika'da tatilde olan Paltrow özel jetten iner inmez de objektiflere takıldı. 46 yaşındaki Paltrow'un hiç makyaj yapmadığı, saçlarını bile taramadığı dikkatlerden kaçmadı. Çift; daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu. Her zaman bakımlı ve enerjik hallerde görmeye alışık olduğumuz yıldız oyuncu, yorgun görüntüsüyle şaşırttı. 46 yaşındaki oyuncu ve 47 yaşındaki Brad Falchuk, 2010 yılında tanışmış, 2018'in eylül ayında da evlenmişti.