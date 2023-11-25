Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sı Adile Naşit’i hep gülerken gördük ama o günden sonra gözyaşı dinmedi! Adile Naşit’in büyük acısı...

Giriş Tarihi: 25.11.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 12:32

Sadece Hababam Sınıfı'nın değil hepimizin Hafize Ana'sıydı. Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit, her çocuğa "Kuzucuklarım" diyor, onlara anne şefkatiyle yaklaşıyordu. Her zaman şen kahkahaları ile hatırladığımız Adile Naşit'in hayatı aslında acılarla doluydu. Adile Naşit, 1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlendi. Çiftin yokluk içinde geçen hayatlarını renklendiren olay, evliliklerinden bir yıl sonra yaşandı. 1951 yılında oğulları Ahmet dünyaya geldi. 15 yaşında geldiğinde Adile Naşit'in dünyası bir anda karardı. Usta oyuncu artık sadece başkalarını güldürecek, kendi gerçekten bir daha hiç gülemeyecekti. Adile Naşit'in büyük acısını yeğeni Naşit Özcan anlattı...