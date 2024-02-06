Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
11:18
Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu uzun yıllar sonra ortaya çıktı! O artık çok değişti beyaz saçları ve gözlükleriyle tanımak çok zor!
Onu Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i olarak tanıdık… 1970'li yılların "Hababam Sınıfı" serisinde oynayan oyunculardan Bülent İğdiroğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. "Kalem Şakir" karakteriyle sevilmişti... "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmindeki yarışmada telsiz ile yarışmacılara bilgi veren, hababam sınıfı öğrencilerinden olan ünlü oyuncu "Hababam Sınıfı Merhaba" adlı filmde de küçük bir rol almıştı. Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hababam Sınıfı'nda Kalem Şakir karakteriyle hafızalara kazınan Bülent İğdiroğlu, sosyal medyada gündem oldu. İşte Kalem Şakir'in son hali…