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Haberler Galeri Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı sade bir nikahla evlenmişti… Düğün tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.10.2021 07:40 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 07:41

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı sade bir nikahla evlenmişti… Düğün tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz sene aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan sosyetik güzel Nazlı Kayı ve iş adamı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde nikah töreni yapmıştı. Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti, 3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin ani vefatı nedeniyle ertelemişti. Balayı için Meksika'ya giden Sabancı çiftinin düğünlerinin tarihi belli oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazasında Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı'yı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı sade bir nikahla evlenmişti… Düğün tarihi belli oldu!

Hacı-Nazlı Sabancı çifti, Nazlı Hanım'ın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı üzerine 3 Eylül'deki düğünlerini ertelemiş, 40'ının çıktığı ertesi gün sade bir nikahla evlenmişti.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı sade bir nikahla evlenmişti… Düğün tarihi belli oldu!

Balayına Meksika'ya giden Sabancı çiftinin, içlerinde ukde kalan düğünlerinin tarihini şimdiden belirlediklerini öğrendim.

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Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı sade bir nikahla evlenmişti… Düğün tarihi belli oldu!

Çırağan Sarayı'nda bu yılın düğününe imza atmaları beklenirken, Ömer-Arzu Sabancı çiftinin Kanlıca'daki yalısında sade bir nikahla evlenen çift, Haziran 2022'de yine Çırağan Sarayı'nda 650 kişinin katılacağı bir düğün daveti verecek.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı sade bir nikahla evlenmişti… Düğün tarihi belli oldu!

Umarım, yine ertelemek zorunda kalmazlar ve gönüllerince bir düğün yaparlar.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı sade bir nikahla evlenmişti… Düğün tarihi belli oldu!
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