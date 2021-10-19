Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı sade bir nikahla evlenmişti… Düğün tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz sene aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan sosyetik güzel Nazlı Kayı ve iş adamı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde nikah töreni yapmıştı. Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti, 3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin ani vefatı nedeniyle ertelemişti. Balayı için Meksika'ya giden Sabancı çiftinin düğünlerinin tarihi belli oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazasında Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı'yı kaleme aldı. İşte o yazı…