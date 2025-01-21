Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:59
Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi! Yüzde 99.99 Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı...
Fatma D., 4 yaşındaki 'Uzay' isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği vermişti. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA testi sonucu gözler Hacı Sabancı'ya çevirildi. Hacı Sabancı ilk kez konuştu.