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Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:59

Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi! Yüzde 99.99 Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı...

Fatma D., 4 yaşındaki 'Uzay' isimli oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek geçtiğimiz aylarda ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı mahkeme kararı sonucunda Adli Tıp Kurumu'na DNA örneği vermişti. Yapılan babalık testinin sonucunda Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA testi sonucu gözler Hacı Sabancı'ya çevirildi. Hacı Sabancı ilk kez konuştu.

Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi! Yüzde 99.99 Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı...

Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile hayatını birleştirdi.

Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi! Yüzde 99.99 Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı...

Evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin açtığı babalık davasıyla sarsıldı.

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Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi! Yüzde 99.99 Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı...

İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Şeyda Y. aracılığıyla açılan davaya göre; Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı.

Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi! Yüzde 99.99 Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı...

İddiaya göre sık sık bir araya gelen çift, Los Angles'ta bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu.

Hacı Sabancı’dan ilk açıklama geldi! Yüzde 99.99 Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu ortaya çıkmıştı...

Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi. Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması için yardım istedi.

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