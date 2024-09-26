Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok gelişme! DNA testi belli oldu! Baba Hacı Sabancı çıktı...
Giriş Tarihi: 26.09.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 07:12

Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok gelişme! DNA testi belli oldu! Baba Hacı Sabancı çıktı...

Sosyetede bir 'istenmeyen çocuk' vakası daha! F.D. isimli bir kadın, yaz başında 3 yaşında olan oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek babalık davası açmış; çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etmişti. DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor. İddialar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu oldu.

BÜLENT CANKURT
Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok gelişme! DNA testi belli oldu! Baba Hacı Sabancı çıktı...

Sosyetede son günlerde öyle bir dedikodu dolaşıyor ki, yakında sosyetenin resmen yeni bir 'istenmeyen çocuğu' daha olacak!

Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok gelişme! DNA testi belli oldu! Baba Hacı Sabancı çıktı...

Hatırlarsanız, yaz başında, F.D. isimli bir kadın, 3 yaşında olan oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek babalık davası açmış; DNA incelemesi yapılıp çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok gelişme! DNA testi belli oldu! Baba Hacı Sabancı çıktı...

Bugünlerde sosyete, işte o DNA sonucuyla çalkalanıyor!

Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok gelişme! DNA testi belli oldu! Baba Hacı Sabancı çıktı...

Sosyetede, DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor.

Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok gelişme! DNA testi belli oldu! Baba Hacı Sabancı çıktı...

Eğer konuşulanlar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu olmuş oldu.

SON DAKİKA