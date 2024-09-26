Giriş Tarihi: 26.09.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
07:12
Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok gelişme! DNA testi belli oldu! Baba Hacı Sabancı çıktı...
Sosyetede bir 'istenmeyen çocuk' vakası daha! F.D. isimli bir kadın, yaz başında 3 yaşında olan oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğunu söyleyerek babalık davası açmış; çocuğun Hacı Sabancı'nın nüfusuna geçirilmesini talep etmişti. DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor. İddialar doğruysa, Hacı Sabancı'nın, geçen yıl dünyaya gelen kızından sonra şimdi de bir oğlu oldu.