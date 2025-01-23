Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
16:07
Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı...Uzay'ın annesi Fatma Demir bakın ne iş yapıyormuş?
Fatma Demir'in 4 yaşındaki oğlu Uzay için ünlü iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davasında merakla beklenen Adli Tıp Kurumu raporu çıktı. DNA incelemesinde, Nazlı Sabancı ile evli olan Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99, küçük Uzay'ın babası olduğu anlaşıldı. Davanın sonuçlanmasının ardından, herkes Fatma Demir'in hayatı ve geçmişini merat etti. Bakın Uzay'ın annesi Fatma Demir ne iş yapıyormuş?