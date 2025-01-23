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Haberler Galeri Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı...Uzay'ın annesi Fatma Demir bakın ne iş yapıyormuş?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:07

Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı...Uzay'ın annesi Fatma Demir bakın ne iş yapıyormuş?

Fatma Demir'in 4 yaşındaki oğlu Uzay için ünlü iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davasında merakla beklenen Adli Tıp Kurumu raporu çıktı. DNA incelemesinde, Nazlı Sabancı ile evli olan Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99, küçük Uzay'ın babası olduğu anlaşıldı. Davanın sonuçlanmasının ardından, herkes Fatma Demir'in hayatı ve geçmişini merat etti. Bakın Uzay'ın annesi Fatma Demir ne iş yapıyormuş?

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı...Uzay’ın annesi Fatma Demir bakın ne iş yapıyormuş?

Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile gösterişli bir törenle dünya evine girmişti. Evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma Demir'in açtığı babalık davasıyla sarsıldı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla ortaya çıktı.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı...Uzay’ın annesi Fatma Demir bakın ne iş yapıyormuş?

HER ŞEY BUNDAN 14 YIL ÖNCE BAŞLADI...

Fatma Demir ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başladı. İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği belirtiliyor.

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Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı...Uzay’ın annesi Fatma Demir bakın ne iş yapıyormuş?

Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği biliniyor.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı...Uzay’ın annesi Fatma Demir bakın ne iş yapıyormuş?

HACI SABANCI'DAN YARDIM İSTEDİ

Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma Demir, o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti. İddialara göre, Sabancı bu süreçte Demir'in hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı...Uzay’ın annesi Fatma Demir bakın ne iş yapıyormuş?

Fatma Demir, Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından hamile kaldı ve 2 Şubat 2021'de oğlu Uzay'ı dünyaya getirdi.

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